Cast e personaggi di Valeria su Netflix, la commedia romantica spagnola con Diana Gómez de La Casa di Carta

La prima stagione di Valeria su Netflix, disponibile da venerdì 8 maggio, potrebbe essere seguita da molte altre: questa commedia romantica spagnola è infatti ispirata ai romanzi di Elísabet Benavent, quattro libri best seller che potrebbero dar vita ad altrettanti adattamenti.

Valeria è la storia di quattro amiche alla soglia dei trent’anni alle prese con problemi sentimentali, di carriera e di vita, che si confrontano e si incoraggiano confidandosi a vicenda. Una trama alla Sex and the City in cui però non ci si muove nella scintillante New York ma nella soleggiata Madrid.

Ognuna con il suo carattere e la sua personalità, le amiche di Valeria rappresentano un punto di riferimento per la protagonista, una ventisettenne in crisi sentimentale e con un blocco dello scrittore che sta minando la sua carriera di autrice in erba. Dopo aver ricevuto un premio letterario, Valeria (Diana Gómez, già interprete di Tatiana, la moglie di Berlino ne La Casa di Carta) non riesce a scrivere il suo primo romanzo: in crisi d’ispirazione, cerca sostegno nelle amiche di sempre, Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) e Nerea (Teresa Riott), anche loro alle prese coi bilanci e le sfide dei trent’anni, soprattutto con l’amaro confronto tra le proprie ambizioni e la dura realtà, fatta di precariato professionale e instabilità sentimentale.



























La loro amicizia, come nei romanzi, è l’asse portante della trama di Valeria su Netflix, in cui non manca un triangolo amoroso che vede la protagonista divisa tra un marito scostante, Adrián (Ibrahim Al Shami), e l’attrazione per l’affascinante Víctor (Maxi Iglesias).

La serie è scritta da un team tutto al femminile – María López Castaño insieme ad Aurora Gracià, Almudena Ocaña e Fernanda Eguiarte con la consulenza dell’autrice dei romanzi Benavent – così come ci sono due registe ad alternarsi dietro la macchina da presa, Inma Torrente e Nely Reguera.

Ecco il trailer di Valeria su Netflix, disponibile dall’8 maggio.