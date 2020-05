Niente più problemi notifiche WhatsApp su smartband Huawei e Honor

Avete problemi di visualizzazione delle notifiche WhatsApp con i vostri smartband e smartwatch Huawei e Honor? Potreste risolverli con l’app ‘Band Notifications‘. Una volta lanciata l’app dei smartband e smartwatch Huawei e Honor, spostatevi nelle impostazioni del wereable, cliccate su ‘Notifiche‘ e da lì abilitate le notifiche di Band Notifications. Al tempo stesso dovrete ricordarvi di disabilitare le notifiche WhatsApp nell’app Huawei Health. In ultima istanza bisognerà concedere a Band Notifications le autorizzazioni per l’accesso alle notifiche (altrimenti potrete anche dimenticarvi funzioni). La configurazione, fatti i passaggi appena indicati, può considerarsi conclusa. Il servizio, da questo momento, potrà essere a piacimento attivato e/o disattivato attraverso l’app Band Notifications.

Tenete a mente che nelle impostazioni potrete modificare i permessi per l’accesso alle notifiche e, all’occorrenza, occultare la notifica di servizio attivo in background (a qualcuno potrebbe dare parecchio fastidio). Perché funzioni, il servizio necessita dell’impiego di Huawei Health e sembra interfacciarsi correttamente con i seguenti modelli di smartband e smartwatch Huawei e Honor: Huawei Band 2 Pro e 3 Pro, Huawei Watch, GT, GT2, GT2e, Honor Band 3, 4 e 5.

Band Notifications non è da ricollegarsi in modo alcuno al produttore cinese, né tanto meno al servizio di messaggistica istantanea WhatsApp. L’applicazione può essere scaricata sui dispositivi Android in forma gratuita (non sembrano essere previsti acquisti in-app), ma potrebbe avere qualche bug essendo ancora in fase di sviluppo (se siete disposti a correre il rischio, ben venga; in caso contrario desistete dall’effettuarne il download). Se interessati, potrete scaricare l’applicazione dal Play Store di Google, e così poter risolvere i problemi di visualizzazione delle notifiche WhatsApp con i vostri smartband e smartwatch Huawei e Honor. Dovrebbe essere tutto chiaro a questo punto, ma restiamo a disposizione nel caso in cui vogliate farci qualche domanda.