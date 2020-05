Alessandra Amoroso e Boomdabash all’Ospedale di Crema, gli infermieri Covid ballano in corsia (video)

Alessandra Amoroso e Boomdabash all’Ospedale di Crema in un momento di pausa. Gli infermieri approfittano del break per un ballo a ritmo di Mambo Salentino, come si percepisce dal video che è stato pubblicato sui suoi social anche dall’artista di Galatina che li ha ringraziati per il lavoro svolto.

La clip del momento di relax, con il quale gli operatori sanitari smorzano la tensione, è comparso anche su SalentoNews e ripresa sui canali social dei Boomdabash, che nel 2019 hanno sbancato la rotazione radiofonica estiva con il brano in featuring con Alessandra Amoroso.

L’Ospedale Maggiore di Crema a ritmo di Mambo Salentino

Tutti uniti contro il Covid, senza un momento di cedimento. Si inizia a vedere un primo spiraglio di luce nel tunnel dell’epidemia e questo grazie alla grande dedizione dimostrata da medici e infermieri che spesso hanno lavorato a mani nude pur di curare tutti i pazienti che hanno avuto bisogno di continua assistenza.

Mambo Salentino è quindi anche un messaggio di speranza per tutti coloro che stanno vivendo l’epidemia da un’altra prospettiva, quella dei cittadini, che continuano a rispettare le regole imposte dal Governo per limitare il contagio da Coronavirus.

Alessandra Amoroso protagonista del concerto all’Arena Campovolo

Se nell’estate 2019, Alessandra Amoroso aveva sbancato la rotazione radiofonica con i Boomdabash, nel 2020 sarà tra le protagoniste del concerto che si terrà all’Arena Campovolo nel mese di settembre con Laura Pausini, Gianna Nannini, Emma, Elisa, Giorgia e Fiorella Mannoia.

Per il momento, il concerto è confermato ma non è esclusa la possibilità di uno slittamento a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria attualmente in corso. Le notizie certe sulla musica dal vivo sono sempre di meno, con i concerti di giugno e luglio ancora confermati nonostante una situazione ancora in atto di parziale lockdown.

In questa quarantena, la Big Family Onlus di Alessandra Amoroso ha sostenuto l’ospedale di Lecce con una donazione che ha consentito l’acquisto delle attrezzature necessarie all’apertura di un posto letto in terapia intensiva, necessario al trattamento dei casi di Covid-19 più gravi.

Boomdabash Grazie siete i nostri EroiASST CREMA provincia di Cremona.Il reparto di Chirurgia Siamo medici e infermieri e la nostra caposala… Michela Cinquanta Pubblicato da Alessandro Argentiero su Lunedì 4 maggio 2020