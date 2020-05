After Life 3 si farà, Netflix dà l’ok al rinnovo e blinda Ricky Gervais

Ad appena due settimane dal debutto della seconda stagione, Netflix è già pronta a scommettere su After Life 3. La dramedy di e con Ricky Gervais continuerà dunque a indagare la vita di Tony, giornalista in una redazione locale alle prese con il devastante dolore per la morte della moglie.

Abbandonata qualsiasi speranza di trovar senso all’esistenza, Tony decide di riversare la propria sofferenza sul resto del mondo, colpendo chiunque lo circondi con un disarmante cinismo. È solo nella seconda stagione che l’uomo realizza di dover fare i conti con una vita ben più sfaccettata di quanto avesse immaginato, e decide quindi di concedersi una chance e tornare a puntare sull’uomo che in fondo è sempre stato.

In fin dei conti sono le più banali interazioni del quotidiano a salvarti: riempiono di varietà la vita, ti impediscono di compiangerti toppo. [Tony] deve portare il cane a fare le passeggiate, deve lavorare per guadagnare i soldi che poi spendierà per ubriacarsi, e così passa il tempo, e il tempo guarisce, ha commentato Gervais in merito al percorso del personaggio.

Il suo viaggio fra le pieghe della vita continuerà dunque con After Life 3, parte di un contratto pluriennale che Ricky Gervais ha appena firmato con Netflix. In virtù di questo accordo l’attore, sceneggiatore, produttore e comico scriverà e interpreterà nuove serie e spettacoli di stand-up comedy in esclusiva per la piattaforma.

Avevo in mente di andare in pensione quanto prima e vagare per casa ubriaco fino alla morte, ma mi sono stufato di farlo già in quarantena, e poi Netflix mi ha fatto un’offerta che non potevo rifiutare, si legge in un comunicato diffuso dall’Hollywood Reporter.

Dietro la solita, pungente ironia di Gervais si nasconde una chiara soddisfazione per il successo della serie, causa ultima del rinnovo. Molti di voi hanno guardato After Life 2 e l’hanno riportata al primo posto più in fretta che mai, e quindi gli amici di Netflix mi hanno suggerito di muovere il c**o e farne un’altra stagione. È tutta colpa vostra, ha scherzato su Twitter nel commentare gli ottimi risultati della nuova stagione.

Nel corso di una diretta Twitter ci ha tenuto però a precisare che After Life 3 sarà l’ultima stagione della serie, e si è detto disposto a distruggere la redazione del giornale con un meteorite per assicurarsi che le cose vadano proprio così.