4 Ristoranti e Alessandro Borghese a Roma a caccia del miglior Home Restaurant: anticipazioni 7 maggio

Altro giovedì e altra avventura per i fan di 4 Ristoranti e Alessandro Borghese che oggi, 7 maggio, potranno seguire la terza puntata girata in quel di Roma alla ricerca del miglior Home Resturant. Alessandro Borghese torna nella Capitale per osservare e cavalcare la tendenza che si è diffusa negli ultimi anni soprattutto nelle grandi metropoli, quella dei cosiddetti home restaurant, ovvero persone appassionate di cucina aprono le porte di casa per trasformarla in un piccolo ristorante cimentandosi in piatti tipici o cibo esotico organizzando serate a tema in cui si mangia insieme a persone che non si conoscono.

Toccherà proprio a 4 Ristoranti andare alla ricerca della peculiarità di questi posti sperando di trovare il meglio senza dimenticare il piatto bonus ovvero “il benvenuto”, ovvero come si riempie il tempo che intercorre tra l’arrivo nel locale e l’inizio della cena e che sappia stuzzicare l’appetito. A contendersi il titolo, giovedì 7 maggio, alle 21.15 su Sky Uno ci sono: Tiziana con A Casa di Fulvia, Michela con Michela & Paolo, Sandra con Sandra Cooking Class e, infine, Valentina con Ban-Sue.

I ristoratori sono chiamati a votare la location, il menù, il servizio e il conto con un voto da 0 a 10 e a loro si sommeranno anche i voti di Alessandro Borghese che, come sempre, potrà confermare o stravolgere la classifica assegnando così il premio da 5mila euro al vincitore.

A scontrarsi saranno:

A CASA DI FULVIA (Zona Talenti – Roma Nord): Tiziana detta «Fulvia» (57 anni) è la cuoca, sommelier diplomata FIS; accoglie e organizza, mensilmente, eventi di social eating ormai da 4 anni, da quando ha perso il padre Fulvio, anche lui grande appassionato di vini e solito invitare sconosciuti a casa e condividere con loro un’esperienza culinaria. Le cene hanno una location diversa a seconda della stagione: d’inverno all’interno, d’estate in giardino sotto un gazebo.

MICHELA & PAOLO (Trastevere): Michela (44 anni), la regina dei dettagli, accoglie gli ospiti e si occupa dei dolci del suo home restaurant. Paolo è uno chef di professione e aiuta in questa avventura Michela, collaboratrice di una floral design. La location è un appartamento di 60/65mq situato in un palazzo storico.

SANDRA COOKING CLASS (Zona Re di Roma): Sandra (48 anni) è la cuoca naif, che organizza anche le lezioni di cucina e insegna agli stranieri che vanno a trovarla a fare la pasta, specialmente i ravioli. La location, un appartamento con un’ampia sala luminosa e un grande balcone, è di proprietà di una sua amica che non sarà presente in puntata in quanto è incinta.

BAN-SUE (Zona San Pietro): Valentina (45 anni), la snob, gestisce l’accoglienza nel suo home restaurant. La location si trova in zona San Pietro ed è un appartamento grande con un ampio giardino e ha numerose vetrate che si affacciano sul giardino dove c’è anche una pianta di banano.

Le prossime puntate di 4 Ristoranti Alessandro Borghese si svolgeranno Milano, ma anche la Carnia, la Val Badia, Arezzo, il Conero, la Lunigiana e il Cilento.