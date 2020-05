The Last of Us Part 2, il nuovo trailer racconta la storia di Ellie e Joel

The Last of Us Part 2 rappresenta, con Ghost of Tsushima di Sucker Punch, l’ultima grande esclusiva in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Un titolo, quello realizzato dai talentuosi ragazzi di Naughty Dog, che approderà sulla console di ultima generazione a marchio Sony il prossimo 19 giugno, con il team di sviluppo californiano ad aver confermato l’ingresso nella tanto agognata fase Gold – che nell’industria videoludica sta ad indicare la fine dei lavori e l’inizio della fase di distribuzione. E se è vero che l’eccitazione dei fan – ma pure di moltissimi gamer curiosi – è ormai alle stelle, oggi è un nuovo trailer ad alimentare ancor di più il fisiologico hype attorno al comeback del franchise dalle tematiche post apocalittiche.

Il nuovo filmato di The Last of Us Part 2 dosa sapientemente lunghe sequenze narrative a brevi scampoli di gameplay, riportando sui nostri schermi Joel ed Ellie, già protagonisti del primo capitolo. In particolare, è la giovane ragazza al centro della scena, personaggio che in questa occasione controlleremo direttamente, per una storia che promette di essere intensa come e forse più dell’originale. Questa la sinossi ufficiale rilasciata dai “cagnacci” di Naughty Dog:

Cinque anni dopo il loro pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti post-pandemici, Ellie e Joel si sono stabiliti a Jackson, in Wyoming. Vivere in una fiorente comunità di superstiti ha consentito loro di lavorare in pace e in stabilità, nonostante la costante minaccia degli infetti e di altri superstiti ancora più disperati. A seguito di un evento violento che interrompe questa quiete, Ellie si imbarca in un viaggio senza sosta per farsi giustizia e trovare finalmente l’agognata tranquillità. Mentre cerca i responsabili, si scontra con le devastanti ripercussioni fisiche ed emotive delle sue azioni.

Offerta The Last of Us 2 - Playstation 4 [Esclusiva Amazon] Uno dei franchise più famosi ed amati del mondo PlayStation con...

Sistema di gameplay rivoluzionato che rende ogni sfida, ogni scontro...

Come già detto, la vendetta di Ellie si consumerà sui nostri schermi solo il 19 giugno 2020. Anche voi non vedete l’ora di impugnare il vostro fedele DualShock 4? Cosa ne pensate del nuovo Story Trailer di The Last of Us Part 2?