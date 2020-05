Spesa a casa Carrefour via ePrice: 4 soluzioni online

La spesa a casa Carrefour può essere recapitata anche grazie al sevizio ePrice e non soltanto, dunque, attraverso quello della nota catena di distribuzione. Nonostante il lock down, almeno quello in senso stretto sia alle spalle con il via alla Fase 2 del contenimento Covid-19, in molti potrebbero ancora preferire non recarsi direttamente nei negozi per gli acquisti ma ricevere tutto a casa. Le soluzioni proposte dai due brand messi insieme sono abbastanza interessanti perché consentono di usufruire di box già pronti con determinate tipologie di prodotto, in base alle diverse necessità

In pratica visitando questa pagina dedicata alla spesa Esselunga via ePrice sarà possibile scegliere, appunto, tra 4 box preconfezionati: il primo con prodotti di mare, il secondo con quelli di terra, ancora un’opzione vegetariana e infine un pacco contenente tutti i prodotti per la cura della persona e della casa. Le prime tre proposte hanno lo stesso costo pari a 69 euro, l’ultima invece è acquistabile a 59 euro.

Ci sono delle spese di spedizione da affrontare per la spesa a casa Carrefour via ePrice? La risposta è variabile, sulla base dell’indirizzo e della tipologia di consegne previsto per l’ordine. Con ritiro “Pick and Pay” ad esempio non ci sarà da aggiungere alcuna cifra a quella già indicata in precedenza. Ancora, in base al CAP di consegna, i costi aggiuntivi potrebbero variare da 4,99 a 9,99 euro. Ad ogni modo per la verifica esatta di eventuale spese aggiuntive rispetto all’ordine in prodotti, basterà segnalare il proprio CAP di residenza e dare un’indicazione precisa.

Il punto di forza del servizio di spesa a casa Carrefour può essere di certo considerato quello legato ai tempi di spedizione dei pacchi di alimenti o di beni per la cura della persona e della casa. In genere, entro due o tre giorni lavorativi, quanto acquistato giunge a destinazione.