Riprogrammate per il 2021 le date dei concerti dei 5 Seconds Of Summer in Italia, info e biglietti in prevendita

Le date dei concerti dei 5 Seconds Of Summer in Italia, per ovvi motivi legati alle normative sul distanziamento sociale e sul contenimento dei contagi da COVID-19, sono state riprogrammate.

La band di Luke Hemmings, infatti, sarebbe dovuta sbarcare nel Belpaese per due date, una a Milano e una a Padova, rispettivamente il 29 e 30 maggio 2020. I due concerti facevano parte del No Shame World Tour, un ciclo di date che avrebbero portato i 5 Seconds Of Summer in giro per il mondo.

I nuovi concerti dei 5 Seconds Of Summer in Italia

Le nuove date dei concerti dei 5 Seconds Of Summer in Italia sono state riprogrammate per il 2021:

29 aprile 2021: Milano, Lorenzini District

1° maggio 2021: Padova, Kioene Arena

Come specifica Live Nation, i biglietti precedentemente acquistati per i concerti dei 5 Seconds Of Summer in Italia restano validi per le nuove date.

Il messaggio dei 5 Seconds Of Summer ai fan

Nell’annunciare le nuove date riprogrammate per il No Shame World Tour la band di Luke Hemmings ha rivolto un messaggio ai fan:

“In primo luogo vi vogliamo bene e speriamo che ciascuno di voi stia bene e sia al sicuro. Negli ultimi due mesi avremmo dovuto viaggiare verso tanti Paesi e vedere tantissimi fan per promuovere il nostro nuovo album Calm. Si è subito rivelato chiaro che il mondo stava affrontando una sfida senza precedenti. I nostri viaggi promozionali sono stati cancellati e, come in tutto il mondo, siamo stati isolati in casa. […] Per quanto siamo distanti non ci siamo mai sentiti così connessi. Trovare il vostro costante supporto ci ha fatto capire quanto siamo fortunati nell’avere i migliori fan del mondo. […] Prima lavoriamo insieme per sconfiggere il virus, proteggere la salute dei professionisti e di tutti coloro che stanno in prima linea, prima riusciremo a fare in modo che le famiglie, gli amici e gli amici degli amici tornino alle loro precedenti vite. Siamo infinitamente grati a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto. Mi raccomando, conservateli per le date riprogrammate per il 2021. […] Speriamo vivamente di rivedervi tutti insieme nel 2021 e nel frattempo continueremo a lavorare sodo per scrivere nuova musica e continuare a restare in contatto con voi come stiamo già facendo. Sentiamo il vostro amore e speriamo che voi sentiate il nostro. Abbiate cura di voi, con amore. 5SOS”.

Calm Calm

5

Il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer

Calm è uscito il 27 marzo 2020 ed è il quarto album in studio della band australiana. Un titolo profetico, se vogliamo, considerando quanto sia forte la necessità di avere un po’ di calma in un periodo storico dominato dall’angoscia, dalla paura e dall’incertezza per il futuro.

Il No Shame World Tour prende il nome proprio dalla traccia 2 del disco, No Shame, e le date internazionali erano state programmate al fine di promuovere il nuovo album. Tra i singolo che anticipavano Calm ricordiamo Teeth, il singolo che vedeva la partecipazione di Tom Morello, leggendario chitarrista dei Rage Against The Machine, degli Audioslave e dei Prophets Of Rage.

Dopo un accurato lavoro di pianificazione, le date dei concerti dei 5 Seconds Of Summer in Italia sono state finalmente riprogrammate per il 2021, e probabilmente chi parteciperà agli spettacoli potrà ascoltare nuova musica, come promesso dalla band.