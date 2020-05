Pirati dei Caraibi 6 sarà un remake al femminile? Karen Gillan potrebbe sostituire Johnny Depp

Pirati dei Caraibi 6 potrebbe in realtà essere un remake al femminile. A sostituire Johnny Depp (che ha interpretato il Capitano Jack Sparrow nei precedenti capitoli) potrebbe essere l’attrice Karen Gillan. A diffondere l’indiscrezione è stato Disinsider, blog che ultimamente ha preannunciato numerosi scoop in merito al mondo Disney.

Non è chiaro se la casa di produzione abbia effettivamente organizzato dei colloqui, ma Gillan potrebbe interpretare Redd. Questo ultimo è un personaggio molto apprezzato dei parchi Disney. La sua storia inizia a Puerto Dorado (Isla Tesoro), dove la donna viveva. Un gruppo di pirati saccheggiò questa località e Redd venne catturata. Un episodio misterioso le permise di avvicinarsi alla pirateria, insieme a Capitano Barbossa.

Redd, un personaggio dei parchi Disney.

Johnny Depp, qualora la notizia venisse effettivamente confermata, potrebbe non interpretare più Jack Sparrow. L’attore era riuscito a offrire, grazie a una performance mimetica, un’interpretazione molto interessante, contribuendo significativamente all’enorme successo della saga di Pirati dei Caraibi (che recentemente è andata in onda su Canale 5). La decisione di Disney di sostituire il protagonista potrebbe essere legata ai problemi legali che hanno ultimamente interessato Depp e l’ex moglie Amber Heard.

Trattandosi di indiscrezioni, bisognerà attendere ulteriori informazioni riguardo a questo ipotetico cambiamento nella saga ambientata nel mare. A produrre questa nuova pellicola, che arriverà forse al cinema e non in streaming (prima si parlava di una possibile serie TV), potrebbero essere Jerry Bruckheimer e Chad Oman. Disney non avrebbe ancora scelto un regista per il progetto che avrà forse un budget di 100 milioni di dollari. Lo studio cinematografico aveva precedentemente chiesto a Craig Mazin (creatore di Chernobyl ) e a Ted Elliot (lo sceneggiatore degli altri film della saga cinematografica) di scegliere una nuova direzione per il franchise.

Chi è Karen Gillan

Karen Gillan è particolarmente conosciuta per i suoi ruoli in Doctor Who, Guardians of the Galaxy, Jumanji, Avengers: Endgame, The Circle e Il richiamo della foresta. Inoltre, è recentemente entrata nel cast di Dual, un nuovo film fantascientifico, insieme ad Aaron Paul.