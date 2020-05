Lancio globale POCO F2 il 12 maggio: il teaser ufficiale

I prossimi POCO F2 e versione Pro dovrebbero essere presentati il 12 maggio, come comunicato dall’azienda produttrice. Si tratterà di dispositivi distribuiti a livello globale, che quindi arriveranno di certo anche in Europa. In particolare, su Gearbest pare essere comparso il modello Pro di POCO F2, che probabilmente verrà reso disponibile nelle configurazioni 6/128GB e 8/256GB, e nelle opzioni di colore Bianco, Grigio, Viola e Blu (naturalmente non è ancora possibile prenotarlo, ci teniamo a precisarlo). La linea dei POCO F2 non dovrebbe avere fori e/o notch sullo schermo (immaginatelo come il Redmi K30 Pro, di cui dovrebbe rappresentare una versione re-branded).

Non è ancora possibile stabilire quali differenze sussisteranno tra POCO F2 Pro e Redmi K30 Pro, ma ci aspettiamo di trovare a bordo il processore Snapdragon 865, uno schermo AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione FHD, quattro fotocamere principali (sensore primario da 64MP, grandangolo da 13MP, macro da 5MP, zoom 3X da 8MP) ed una fotocamera frontale pop-up da 20MP. La batteria dovrebbe raggiungere una capacità di 4700mAh con presenza del jack per le cuffie da 3.5mm. Quattro aggettivi per descrivere il prossimo POCO F2? Ce li fornisce proprio l’OEM: performante, sorprendente, scattante e cool (sperando che il prezzo non lieviti troppo e resti concorrenziale, anche se non sappiamo già potrebbe superare la cifra pensate all’epoca per il POCOPHONE F1).

Il lancio globale, come sopra già accennato, dovrebbe essere in programma per il 12 maggio (mancano pochi giorni perché la vostra curiosità venga del tutto soddisfatta). Non possiamo aggiungere altro al momento in termini di specifiche tecniche (anche se per farvi un’idea approssimativa potreste dare uno sguardo alla scheda del Redmi K30 Pro). Se avete domande non avete che da chiedere attraverso il box dei commenti in basso.