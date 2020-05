Il raduno del fan club di Laura Pausini a Faenza verso il rinvio: le ultime news

Il raduno del fan club di Laura Pausini a Faenza verso il rinvio. Questo è quello che si legge sui canali ufficiali dell’artista di Solarolo, nel giorno in cui avrebbe dovuto rilasciare il consueto aggiornamento in vista del concerto che avrebbe dovuto tenersi il 5 settembre.

“In merito all’annuncio previsto oggi, riguardante come ogni mese la nostra festa del fanclub, siamo in attesa di sapere se sarà possibile riunirsi tutti insieme il 5 settembre per festeggiare il nostro venticinquesimo anniversario. Restiamo in attesa del prossimo decreto per aggiornarvi sul rinvio o meno della festa. Speriamo di poterci rivolgere a voi presto e con buone notizie per tutti e tenete d’occhio le stories nei prossimi giorni per scegliere le canzoni del concerto”.

Il raduno rimane confermato fino a nuovo ordine

L’incontro con i fan di Laura Pausini è confermato fino alle nuove decisioni del Governo che stanno tardando ad arrivare. L’artista romagnola si era già esposta in merito alla questione concerti, per supportare tutti i lavoratori dello spettacolo, ancora in condizioni troppo precarie.

Laura Pausini era anche intervenuta in occasione del Primo Maggio, la Festa dei Lavoratori:

“Bisogna guardarli in faccia i lavoratori. Bisogna sapere chi sono le persone che stanno aspettando risposte concrete. Loro, le cosiddette maestranze dello spettacolo stanno a casa e continuano ad aspettare che lo Stato, quello in cui vivono, li riconosca e li tuteli come tali. La gente che lavora onestamente va protetta da chi ci governa. Ognuno nel suo settore. E noi cantanti possiamo aiutare come possiamo, con affetto sicuramente. Proteggerli vuol dire anche alzare la voce e far riconoscere la loro posizione e la loro rispettabile categoria. Il lavoro per me è anche questo”.

Un concerto all’Arena Campovolo a settembre

Laura Pausini è anche tra le protagoniste dell’evento all’Arena Campovolo, che dovrebbe tenersi il 19 settembre. Anche in questa occasione, il condizionale è d’obbligo. I biglietti sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. Per il momento, il concerto rimane confermato fino a nuovo ordine ma le possibilità di rinvio sono molto forti. Sul palco, ci saranno anche Gianna Nannini, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elisa, Giorgia e Fiorella Mannoia.

Laura Pausini è ferma discograficamente al 16 marzo 2018, data nella quale ha rilasciato il nuovo album Fatti Sentire. Il disco è stato arricchito anche da un secondo capitolo, Fatti Sentire Ancora, nel quale ha incluso il singolo Il Coraggio Di Andare in duetto con Biagio Antonacci. I due colleghi e amici hanno organizzato anche un tour congiunto negli stadi, che hanno inaugurato a Bari e terminato a Cagliari, all’Arena Fiera.