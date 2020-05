Il prossimo mese One UI 2.1 sul Samsung Galaxy S9: riscontri ufficiali

Arrivano proprio in questi giorni alcuni riscontri ufficiali estremamente interessanti per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S9. Soprattutto in riferimento al pubblico che vorrebbe scaricare l’aggiornamento con One UI 2.1. Dopo il punto della situazione portato alla vostra attenzione non molto tempo fa, occorre prendere in esame alcuni segnali direttamente dal produttore coreano, in modo da capire cosa attendersi nel corso delle prossime settimane.

I presupposti da cui partire sul Samsung Galaxy S9

Nello specifico, grazie al contributo di SamMobile, è possibile fare il punto della situazione a proposito sullo sviluppo software del Samsung Galaxy S9. Sappiamo che un firmware One UI 2.1 per il Samsung Galaxy Note 9 risulti già in fase di sviluppo e i moderatori dei forum della comunità coreana di Samsung hanno recentemente rivelato che, lo smartphone in questione, otterrà il pacchetto software in questione a giugno. Insomma, un appuntamento ravvicinato nel tempo.

E un altro moderatore ha ora confermato che i vari Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus riceveranno l’aggiornamento One UI 2.1 a giugno. Esattamente come l’altro top di gamma 2018. Ancora una volta, la conferma arriva per il mercato coreano, motivo per il quale potrebbe essere necessario attendere qualche settimana in più per il mercato europeo. Negli ultimi anni, tuttavia, il gap tra un continente e l’altro è stato tutto sommato accettabile.

Al momento, non si sa quante funzionalità di One UI 2.1 saranno messe a disposizione di modelli più datati come gli stessi Samsung Galaxy S9 e Galaxy Note 9, ma è chiaro che potrebbero esserci delle limitazioni rispetto a quanto abbiamo avuto modo di osservare con top di gamma più recenti. Quello del produttore asiatico, comunque, resta un passo apprezzabile se pensiamo che ad un certo punto l’aggiornamento in questione per i device 2018 sembrava ormai archiviato.