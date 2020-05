Il giovane Ispettore Morse 4 su Paramount Network, dal 6 maggio torna la serie tratta dai romanzi di Colin Dexter

Al via Il giovane Ispettore Morse 4, la nuova stagione della serie tratta dai romanzi di Colin Dexter. Stasera, mercoledì 6 maggio, andrà in onda il primo dei quattro episodi, in prima serata su Paramount Network, canale 27 del digitale terrestre. Ambientata negli Anni 60, la storia segue le indagini del commissario Constable Endeavour Morse, interpretato come sempre da Shaun Evans.

Gli episodi di ogni stagione vengono sviluppati come dei film a sé stanti. Ambientata nel 1965, il poliziesco britannico ruota attorno alla carriera giovanile di Endeavour Morse dopo che ha abbandonato Oxford senza laurearsi ed essere entrato nella polizia. Le storie di ogni episodi si snodano presso il Commissariato cittadino di Oxford Cowley, nel quale l’agente Morse verrà preso di mira per il suo attivismo e le indagini scomode. Gli episodi che compongono la quarta stagione sono ambientati tra l’estate e l’autunno del 1967. L’ispettore Morse scopre che la sua prova d’esame da sergente è stranamente scomparsa, cosa che lo rende non idoneo alle indagini. Mentre qualcuno ai piani alti cerca quindi di sabotare la sua carriera, Morse dovrà comunque vedersela con omicidi da risolvere.

Nell’episodio in onda stasera 6 maggio, Morse indaga sul caso di tre vittime annegate che sembrano non avere nessun apparente legame tra loro. Potrebbe trattarsi di tre incidenti isolati, ma l’Ispettore crede che si tratti di morti sospette. L’indagine che ne seguirà ruoterà intorno a un gruppo di scienziati.

La serie ha debuttato nel 2012 sulla rete britannica ITV con l’episodio pilota; successivamente è stata commissionata un’intera prima stagione composta da quattro episodi. Il giovane Ispettore Morse ha all’attivo sette stagioni composte da 4 episodi ciascuna – ad eccezione della quinta che ne ha 6; e la settima che ne ha 3. Un’ottava stagione è stata ordinata nell’agosto 2019.

Nel cast della serie ITV, Shaun Evans nel ruolo del protagonista Endeavour Morse; Roger Allam interpreta Fred Thursday; James Bradshaw è Max DeBryn; Anton Lesser interpreta Reginald Bright; Sean Rigby è Jim Strange; Sara Vickers è Joan Thursday; e Abigail Thaw veste i panni di Dorothea Frazil.

L’appuntamento con Il giovane Ispettore Morse 4 per ogni mercoledì in prima serata, precisamente dalle 21:10 su Paramount Network. Gli episodi saranno disponibili anche sul sito del canale 27 per trenta giorni dalla data di messa in onda.