I nuovi episodi di Diavoli parlano napoletano e strizzano l’occhio a Gomorra con “Salvatore Conte”

I nuovi episodi di Diavoli andranno in onda venerdì sera su Sky Atlantic ma per gli abbonati storici Sky è già possibile vederli e rivederli perché sicuramente ne vale la pena. Per la prima volta Patrick Dempsey rimane un po’ da parte e tutta l’attenzione è puntata su Alessandro Borghi che torna a vestire i panni del suo Massimo Ruggiero ma non solo per prendere posto al suo computer e puntare tutto sui prossimi titoli su cui guadagnare, anzi.

Una serie di riprese in esterna proietteranno il pubblico tra il presente e il passato di Massimo e le emozioni non mancheranno. I nuovi episodi di Diavoli spingeranno il giovane italiano a trovare la verità sui famosi documenti che erano in mano ad Ed e per i quali è morto e chi meglio di Sofia può aiutarlo in questo viaggio? Sarà allora che i due andranno alla ricerca delle origini di un maxi finanziamento che, però, sembra essere basato sul nulla, l’ennesima macchinazione di Dominic li metterà nei guai?

Siamo sicuri di sì ma le domande relative a Massimo non si concluderanno qui visto che toccherà a lui fare i conti con il suo passato tornando in Italia, nel paese di pescatori che lo ha visto nascere e crescere.

ATTENZIONE SPOILER!

Massimo riceverà la chiamata dal padre che gli comunica che sta per morire e questo lo porta in Italia al suo capezzale solo per svelare al pubblico di come lui lo abbia letteralmente venduto per avere in cambio i soldi necessari per comprare la sua prima barca per andare a pesca. Da allora sono passati tanti anni e mentre l’uomo è convinto che Massimo sia uguale a lui nonostante si affanni tanto per non esserlo, quest’ultimo affronta i fantasmi del suo passato iniziando proprio dall’incidente che lo ha fatto finire dietro le sbarre come un giovane assassino: la morte del padre di un suo amico, Vincenzo.

La curiosità dei nuovi episodi di Diavoli non sta solo nel passato di Massimo ma nel salto in Italia che porterà sullo schermo due volti noti di Gomorra, ovvero Marco Palvetti e Gianni Parisi. Il primo ha vestito i panni di Salvatore Conte, uno dei boss più famosi della serie Sky ma, purtroppo, uscito di scena, il secondo ha prestato il volto al capofamiglia dei Levante, Gerlando, zio di Genny Savastano. Sarà proprio lui a calarsi nei panni del padre morente di Massimo mentre Palvetti sarà chiamato a vestire quelli del sindaco del paese, Vincenzo.