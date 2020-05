Ecco la Xiaomi Mi Band 5 nella sua prima foto dal vivo

Abbiamo speso parlato delle presunte caratteristiche della prossima Xiaomi Mi Band 5, ma quasi mal del design che la contraddistinguerà. Ci ha pensato ‘SlashLeaks‘ a divulgare quella che è stata presentata come la prima foto dal vivo della smartband, che ribadiamo non essere ufficiale. Lo schermo, da ciò che vediamo, sembra ricoprire tutta la superficie frontale, con il tasto a sfioramento per il controllo del braccialetto collocato proprio sotto il display. Alcuni parlano di fake, altri invece sono semplicemente entusiasti del design, ammesso e non concesso venga confermato.

Oltretutto, la Xiaomi Mi Band 5 potrebbe anche includere la ‘Personal Activity Intelligente‘, nota anche come ‘PAI’, già inclusa a bordo di alcuni smartwatch Amazfit. Parliamo di un parametro smart che fornisce indicazioni sull’attività personale del proprietario sulla base dei dati relativi alla misurazione del battito cardiaco (posto un limite, l’utente dovrà continuare a fare attività fisica per migliorare le proprie performance, senza sforzare più del livello consentito l’apparato circolatorio e quello respiratorio). Stando a quanto riportato da ‘Tizen Help‘, la funzione PAI potrebbe non essere un’esclusiva della Xiaomi Mi Band 5, ed arrivare col tempo, attraverso aggiornamenti software successivi, anche sulle Xiaomi Mi Band 4 e 3.

Le ultime indiscrezioni riferiscono che la Xiaomi Mi Band 5 sarà presentata in Cina il mese prossimo ad un prezzo di 179 Yuan (il corrispettivo di circa 23 euro al cambio attuale), e che arriverà in versione internazionale entro l’estate (ad un costo chiaramente maggiorato, anche se non di molto). Il braccialetto intelligente di prossima generazione dovrebbe includere anche il chip NFC a livello globale, per permettere di effettuare pagamenti mobile attraverso Google Pay e Mi Pay (cosa che già accade con la Xiaomi Mi Band 4 localmente). Se avete domande da farci il box dei commenti in basso è lì appositamente.