Da Supergirl a Batwoman da Chicago Fire a Shameless: Mediaset annuncia la ripresa del doppiaggio ma non per tutti

Da Supergirl a Batwoman, da Chicago Fire a Chicago Med e Shameless, finalmente per le serie tv in onda sulle reti Premium di Mediaset, disponibili anche su Sky, รจ arrivato il momento di un cambiamento importante e molto atteso dal pubblico: il ritorno degli episodi in lingua italiana. La notizia รจ arrivata poco fa sui social direttamente dai profili ufficiali delle reti a pagamento del Biscione con una serie di chiarimenti riguardo proprio alla “ripresa del doppiaggio per alcune delle nostre serie”.

Sui profili social di Premium Action, Premium Crime e Premium Stories รจ possibile leggere anche quali siano i titoli che presto andranno in onda in italiano rinunciando ai tanto discussi sottotitoli. In particolare, Mediaset ha annunciato che i nuovi episodi di ๐‹๐š๐ฐ & ๐Ž๐ซ๐๐ž๐ซ: ๐’๐•๐” verranno tutti doppiati, pertanto non verrร trasmesso nessun episodio in lingua originale mentre non saranno altrettanto fortunati i fan di ๐•๐ž๐ซ๐จ๐ง๐ข๐œ๐š ๐Œ๐š๐ซ๐ฌ che vedranno doppiato l’episodio finale in onda il 19 Maggio.

Per gli episodi giร andati in onda in lingua originale, dovremo attendere un po’ prima di vederli doppiati. A loro si uniranno anche gli episodi di C๐ก๐ข๐œ๐š๐ ๐จ ๐๐ƒ a partire dall’episodio 14 in onda il 14 Maggio mentre l’ultimo l’episodio in lingua originale e sottotitolato sarร il numero 13 del 7 Maggio.

Su ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ ๐š๐ฅ ๐’๐จ๐ง non ci sono ancora notizie sulla ripresa del doppiaggio mentre andrร meglio per i nuovi episodi di ๐‚๐ก๐ข๐œ๐š๐ ๐จ ๐Œ๐ž๐, ๐‘๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐๐š๐ฅ๐ž e ๐“๐ก๐ž ๐๐จ๐ฅ๐ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž che verranno tutti doppiati, pertanto non verrร trasmesso nessun episodio in lingua originale. ๐’๐ก๐š๐ฆ๐ž๐ฅ๐ž๐ฌ๐ฌ verrร doppiato a partire dall’episodio 10 in onda il 18 Maggio, ๐†๐จ๐ ๐ ๐ซ๐ข๐ž๐ง๐๐ž๐ ๐Œ๐ž verrร doppiato a partire dall’episodio 17 in onda il 26 Maggio, ๐–๐ข๐ฅ๐ฅ & ๐†๐ซ๐š๐œ๐ž verrร doppiato a partire dall’episodio 14 in onda il 9 Maggio.

Non mancheranno le novitร per gli episodi dell’Arrowverse e del nuovo crossover che รจ ormai alle porte, lo stesso che รจ andato negli Usa a dicembre. I nuovi episodi di ๐’๐ฎ๐ฉ๐ž๐ซ๐ ๐ข๐ซ๐ฅ, ๐“๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐š๐ฌ๐ก, ๐€๐ซ๐ซ๐จ๐ฐ e ๐ƒ๐‚’๐ฌ ๐‹๐ž๐ ๐ž๐ง๐๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐“๐จ๐ฆ๐จ๐ซ๐ซ๐จ๐ฐ verranno tutti doppiati, pertanto non verrร trasmesso nessun episodio in lingua originale mentre non ci sono ancora notizie sui nuovi episodi di ๐๐š๐ญ๐ฐ๐จ๐ฆ๐š๐ง che, al momento, รจ stata doppiata sino all’episodio 9 in onda il 19 Maggio. Infine, ๐‚๐ก๐ข๐œ๐š๐ ๐จ ๐ ๐ข๐ซ๐ž verrร doppiato a partire dall’episodio 14 in onda il 13 Maggio.

Le reti Premium poi ringraziano tutti coloro che stanno tornando a lavoro: “Un particolare grazie ai doppiatori per la celere ripresa e a tutti voi per la comprensione che avete avuto in questo periodo”.