Con EMUI 10.1 originali video per la Festa della Mamma da creare su Huawei (guida)

Con Emui 10.1 già a bordo di uno smartphone Huawei supportato verrà facile creare un video originale, divertente e magari molto dolce come regalo perfetto per la Festa della Mamma. C’è una specifica funzione dell’ultima interfaccia del produttore che consente di ottenere clip e collage in pochi secondi, ma di sicuro effetto.

La guide alla creazione di un video augurale per la Fesata della Mamma è presente al termine di questo articolo ed è stato pubblicato dal canale EMUI Huawei. Proprio per chi ha a bordo del suo dispositivo EMUI 10.1, come ad esempio gli ultimissimi Huawei P40, potrà proseguire al montaggio del filmato desiderato con le seguenti mosse. La prima cosa da fare sarà quella di entrare nella Galleria del telefono e selezionare le immagini più appropriate per creare il contenuto multimediale. Subito dopo, il sistema chiederà di scegliere se si preferisce creare un filmato o un collage. L’ultimo passaggio da compiere sarà poi quello di scegliere anche l’opzione del tema tra quelli proposti per dare un ritmo più veloce e dinamico al contenuto, oppure più romantico (in base al proprio gusto). A questo punto, la clip personalizzata andrà solo salvata: l’operazione potrebbe prendere qualche secondo in più nel caso in cui le immagini aggiunte al progetto siano abbastanza numerose.

Naturalmente una volta creato il video o collage di auguri per la Festa della Mamma proprio grazie all’aggiornamento EMUI 10.1 a bordo del proprio telefono, ecco che questo potrà essere inviato alla destinataria del dono. In particolar modo, si potrà procedere all’operazione attraverso i principali social (quindi Facebook ma anche Twitter), magari con l’app di messaggistica WhatsApp o altri canali di comunicazione.

La funzione presa in esame non potrà che essere utilizzata per l’imminente Festa della Mamma ma non solo, anche in altre ricorrenze. Il montaggio veloce e semplice del video non può che essere utile in tante occasioni diverse.

EMUI10.1: Celebrate Mother's Day with a Memorable Video What better way to give your Mom the #GiftOfTime than a collection of your favourite memories together? With #EMUI10.1, you could do it in less than a minute. Watch how! #MothersDay Pubblicato da EMUI su Mercoledì 6 maggio 2020