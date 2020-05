Come nascono i grandi successi di Vasco Rossi: “Scrivere è come andare dall’analista”

I grandi successi di Vasco Rossi sono come una seduta dall’analista. A rivelarlo è il Kom in uno dei suoi ultimi post sui social, nel quale ha parlato cosa significhi scrivere un brano e cosa comporti per un artista.

Vasco Rossi aveva già rivelato che scrivere è come fare una profonda seduta di psicanalisi e continua a ripeterlo in queste ore:

“Ripeto sempre che scrivere canzoni è come andare dall’analista, solo che risparmi soldi e se va bene ne guadagni. A me i versi dei brani arrivano come flash, come lampi nel buio. Solo in un secondo momento, posso provare a interpretarli”.

Il Kom a lavoro sul nuovo singolo

Appena prima dell’inizio del lockdown, Vasco Rossi aveva dichiarato di essere a lavoro sul nuovo singolo, che sarebbe dovuto arrivare a stretto giro di settimane. Il Kom, che si trovava negli Stati Uniti, aveva deciso di tornare in Italia e di interrompere i lavori per la nuova musica. Intanto, il tour non è ancora stato annullato ma sarà difficile che possa avere luogo nel mese di giugno.

I concerti verso il rinvio al 2021

Il primo a dirsi scettico sul corretto svolgimento del tour è stato Vasco Rossi, che ha anche parlato della possibilità di un rinvio per il mese di settembre che sembra però remoto. Il tour potrebbe essere completamente rinviato al 2021, com’è nelle intenzioni di tutti gli altri artisti che avrebbero dovuto tenere spettacoli dal vivo negli stadi.

Ogni decisione è però rimessa alle disposizioni del Governo, che non si è ancora espresso in merito ai concerti che dovrebbero tenersi nei prossimi mesi. Il tour di Vasco Rossi avrebbe dovuto avviarsi nel mese di giugno con la data della Visarno Arena di Firenze, per poi spostarsi a Milano quindi al Rock In Roma con due date al Circo Massimo.

La quarantena di Vasco Rossi all’insegna dei ricordi

Dopo aver fatto ritorno in Italia, Vasco Rossi ha avviato il suo periodo di quarantena con una lunga schiera di ricordi che non ha riguardato solamente la sua musica ma anche la storia della sua famiglia e della sua infanzia. Il Kom ha ricordato le sue maestre, in particolare quelle che per prime hanno creduto nel suo talento artistico, ma anche la madre Novella, che da anni è diventata parte della grande famiglia formata dal popolo di Vasco.

I tempi del rilascio del nuovo singolo di Vasco Rossi non sono ancora dichiarati né, tanto meno, certi. Il Kom aveva iniziato a lavorare sul nuovo singolo quando si trovava a Los Angeles, ma i lavori sono stati interrotti dalla pandemia che l’ha costretto a tornare in Italia nel mese di marzo.

Le prove per il tour avrebbero dovuto tenersi nel mese di maggio in quel di Rimini, dopo che un anno fa aveva scelto di provare in Puglia, a Castellaneta. Le prove erano previste per la seconda metà di maggio ma, al momento, niente è stato confermato. Che sia settembre o il 2021, la tournée di Vasco Rossi va verso il rinvio poiché sarebbe impensabile un’organizzazione con assembramento nel bel mezzo di una pandemia, che sembra ancora lontana dalla sua conclusione.