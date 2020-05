Benji e Fede incontrano i fan nella Naked Room: come partecipare

In occasione dell’uscita del libro Naked, Benji e Fede incontrano virtualmente i fan in possesso di una copia del libro acquistata nei negozi Mondadori o online sul sito.

Naked (Mondadori Electa) non avrà la possibilità di essere presentato attraverso un tradizionale instore tour promozionale a causa delle restrizioni in tema di eventi imposte dal Governo per contenere la pandemia da Coronavirus.

Benji e Fede allora saranno protagonisti di un incontro virtuale con i fan nella Naked Room accessibile in seguito all’acquisto del libro Naked attraverso i canali Mondadori.

Sarà un incontro esclusivamente online, che si svolgerà sulla piattaforma Zoom, per presentare il nuovo libro e rispondere alle domande dei sostenitori.

Come partecipare all’incontro con Benji e Fede nella Naked Room

Per partecipare all’evento online nella Naked Room bisognerà acquistare la versione Limited Edition Naked con cartolina autografata + evento online Naked Room.

Una volta effettuato l’acquisto, ogni acquirente riceverà via mail le istruzioni per partecipare all’evento Naked Room con Benji & Fede: La nostra storia senza filtri. La mail con le istruzioni verrà inviata a partire dal giorno 11 maggio.

Le Naked Room saranno delle video chat organizzate in 4 sessioni di 30 minuti nelle seguenti giornate:

– Mercoledì 13 maggio

– Giovedì 14 maggio

Le Naked Room si svolgeranno su piattaforma ZOOM, accessibile sia da desktop che da mobile. Il link di accesso al canale verrà assegnato solo in caso di ordine del libro andato a buon fine, quindi effettivamente pagato dal fan. Non verrà inviato il link di accesso in caso di ordini cancellati e in caso di resi.

Per ogni ordine effettuato verrà assegnato un link di accesso che consente di partecipare ad una sola sessione di chat, in uno dei due giorni indicati. L’attribuzione degli accessi sarà casuale e non potrà essere modificata.

Per acquistare la Limited Edition Naked con cartolina autografata + evento online Naked Room è necessario collegarsi al sito MondadoriStore.it e comprare il libro al prezzo di 16,90 euro con consegna a casa. Ordinando il libro oggi, verrà consegnato a partire dal 18 maggio. Le spese di spedizioni ammontano a 2,70 euro ma sono gratis in caso di ordini superiori ai 24 euro.

Se invece non siete interessati a partecipare alla Naked Room con Benji e Fede ma volete ugualmente acquistare il libro, vi segnaliamo che è disponibile per l’acquisto anche su Amazon con consegna in un giorno lavorativo con Prime, al prezzo di 16,05 euro.

Con l’acquisto su Amazon non è possibile partecipare all’incontro virtuale, né ricevere la cartolina autografata dal duo.