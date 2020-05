Arrivano 3 sorprese gradite per Huawei P30 Lite con patch di aprile dal 6 maggio

Stanno arrivando alcune novità molto interessanti in questi giorni per gli utenti che si ritrovano con un Huawei P30 Lite. Lo smartphone è stato lanciato sul mercato circa un anno fa e, come si può facilmente immaginare, il suo sviluppo software procede a buon ritmo. Dopo avervi fornito le informazioni preliminari sulla patch di aprile, oggi 6 maggio è importante analizzare con grande attenzione quanto concepito dai tecnici. Secondo le prime informazioni raccolte, infatti, ci sono almeno tre novità aggiuntive per il device rispetto al solito intervento sul fronte sicurezza.

Almeno tre novità per Huawei P30 Lite con aggiornamento di aprile

Alcune informazioni in merito sono state diramate in queste ore da Huawei Central, fonte come sempre autorevole per queste notizie. In particolare, il focus si è spostato su tre elementi che da questo momento potrebbero fare la differenza per i possessori di un Huawei P30 Lite. Mi riferisco a VoWiFi calling, Huawei Assistant e Smart Charging. Per motivi diversi, ciascuna voce potrebbe arricchire in modo significativo l’esperienza di utilizzo di uno tra i device attualmente più popolari in Italia.

Con Huawei Assistant faremo un passo in avanti in termini di supporto, sfruttando una piattaforma proprietaria, mentre con Smart Charging avremo a disposizione un servizio che andrà a preservare la batteria del nostro Huawei P30 Lite. Come? Adattandosi alle nostre routine di ricarica. In pratica, la potremo mettere in pausa per ritardarne il completamento fino a quando necessario. Eviteremo così di lasciare il device sotto carica a lungo al 100%.

Infine, con VoWiFi gli utenti dotato di un Huawei P30 Lite potranno finalmente effettuare chiamate con il proprio smartphone attraverso la semplice connessione WiFi di riferimento. Anche nel caso in cui il nostro gestore dovesse renderci non raggiungibili. Insomma, plus non di poco conto per il pubblico italiano.