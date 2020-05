American Horror Story 10 a rischio per il suo tema, Ryan Murphy pronto ad anticipare “la stagione 11”

Quanti saranno i danni del Coronavirus sulle produzioni e sulla prossima stagione televisiva? Forse non è ancora possibile quantificare tutto ma sicuramente i primi effetti li stiamo vedendo già in questi giorni e anche al grande Ryan Murphy toccherà fare un passo indietro su American Horror Story 10. È proprio in questo periodo che di solito si da il via alle riprese dei nuovi episodi della serie antologica FX ma a causa dell’emergenza e delle restrizioni a cui ha portato, sarà difficile lavorare nei tempi previsti, questo a cosa porterà?

A quanto pare i problemi ci sono e non sono pochi e non solo per via dei lavoratori che rischiano il loro posto o, comunque, qualche mese di stipendio, ma anche per il lavoro vero e proprio che Murphy aveva fatto per mettere insieme i nuovi episodi di American Horror Story 10 a cominciare dal misterioso tema.

Proprio nelle scorse settimane il primo teaser ha annunciato i volti presenti nel cast del nuovo capitolo svelando poi alcuni frame relativi alla presenza del mare o, comunque, dell’acqua. In molti hanno subito pensato ad un tema marino e proprio questo deve aver messo nei guai Ryan Murphy e i suoi. Il prolifico creatore televisivo ha affermato che la nuova stagione dovrebbe avere “un’atmosfera molto specifica” e quindi dovrebbe essere legata al meteo e difficilmente lo si potrà fare slittando di qualche settimana le riprese.

Lo stesso Murphy a TheWrap ha rivelato:

“Molto di ciò che stavo per girare dipendeva da un momento molto specifico, era uno spettacolo dipendente dalle condizioni meteorologiche. Quindi ora non lo so. Non so cosa faremo. Non so cosa farò dopo con quello show. Non so se accelererò un’altra stagione o aspetterò il prossimo anno per girare questo”.

A questo punto il tema di American Horror Story 10 potrebbe slittare al prossimo capitolo costringendo Murphy ad anticipare “quello dell’undicesima stagione”. Gli indizi dei giorni scorsi lasciavano pensare ad una storia su una spiaggia, magari un’isola deserta lanciando anche la possibilità che possa tornare di nuovo lo spirito malvagio di Murder House, Rubber Man. Ma davvero tutto questo non sarà possibile slittando di qualche mese la produzione?

La possibilità che si cambi tema e quindi “stagione” mette a rischio anche la presenza del cast già annunciato visto che gli attori erano già in qualche modo legati ai propri personaggi. Come si risolverà tutto questo? Forse lo scopriremo solo quando il Lockdown non sarà più un problema e si capirà come e quando si potrà tornare sui set per le riprese.