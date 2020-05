Teaser di Space Force su Netflix, dai creatori di The Office: Steve Carell guida un team di bizzarri astronauti

Online il trailer di Space Force su Netflix, la nuova serie originale creata da Steve Carell (che vi recita anche) e Greg Daniels. La comedy sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio attivo da venerdì 29 maggio 2020.

Appartenente al filone workplace comedy, ossia una commedia ambientata sul posto di lavoro, il cast è composto anche da John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, oltre a Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow e Don Lake. Howard Klein/3Arts (The Office) è il produttore esecutivo e Greg Daniels lo showrunner.

Space Force su Netflix segue la vita del generale Mark R. Naird (interpretato da Carell), un pilota pluridecorato che sogna di comandare l’aeronautica militare. Tutto cambia quando gli viene chiesto di prendere le redini della nuova sesta branca delle forze armate americane: la Space Force. Scettico ma determinato, Mark si trasferisce con la famiglia in una base remota del Colorado. Qui, insieme a un eterogeneo gruppo di scienziati e “Spacemen”, cerca di riportare rapidamente astronauti americani sulla Luna e conseguire il dominio totale dello spazio, come gli è stato richiesto dalla Casa Bianca.

Steve Carell ha dichiarato che l‘idea per Space Force è nata un po’ per caso. Netflix era alla ricerca di un prodotto che fosse divertente, così quando avanzò l’ipotesi di una Forza Armata Spaziale fittizia, tutti si misero a ridere. “Ho chiamato Greg”, prosegue Carell, “e gli ho detto: “Ti andrebbe di creare uno show intitolato Space Force?” E lui ha risposto: “Sì, suona bene. Facciamolo.” Non c’era davvero alcuna base, se non quel nome che fece ridere tutti.”

Greg Daniels ha aggiunto:

Dopo quella telefonata, abbiamo organizzato un sacco di sessioni creative in cui facevamo brainstorming a casa di Steve, delineando chi sarebbe stato il suo personaggio, quali pressioni avrebbe dovuto affrontare e cosa volevamo comunicare riguardo all’idea di rendere lo spazio più militare. Ci siamo resi conto che la storia aveva una grafica meravigliosa, una qualità mitica e che faceva eco ad alcuni dei migliori momenti dell’America. Era ricca di eroismo e, allo stesso tempo, aveva un forte elemento satirico. All’improvviso tutti si sono accorti che ci sono ricchezze sulla luna e dovevamo farci valere. Era come assistere a una corsa per la colonizzazione dello spazio. Il contrasto tra questo elemento e i primi giorni super speranzosi della NASA è un buon argomento di satira.

Cinquant'anni fa l'uomo arrivò sulla luna. E ora Steve Carell dovrà portarcelo una seconda volta. Space Force, una nuova serie Netflix dai creatori di The Office, arriva il 29 maggio. pic.twitter.com/G3f05zfQDa — Netflix Italia (@NetflixIT) May 5, 2020

Daniels spiega che con Space Force su Netflix intendono sì creare uno show divertente, ma allo stesso tempo rispettare quello che è il lavoro militare dell’aeronautica, senza ovviamente offendere nessuno.

Volevamo assicurarci di essere precisi e più che rispettosi delle virtù militari che caratterizzavano il personaggio di Steve. Abbiamo avuto consulenti astronauti e scientifici e il nostro consulente militare, Mark Vazquez, è stato molto utile negli insegnamenti sul comportamento delle milizie. Sia Steve che io abbiamo dei parenti nell’esercito che amiamo e rispettiamo, ci auguriamo quindi che possano divertirsi guardando la serie.”

Ecco il teaser di Space Force su Netflix, disponibile in lingua originale con i sottotitoli: