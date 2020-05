Perché non si vedono Bike Channel, Mtv Hits come i canali Disney su Sky? Interruzioni operative

In questi primi giorni di maggio in tanti si stanno chiedendo perché non si vedono più Bike Channel come Mtv Hits e MTV Rocks e ancora Teen Nick su Sky? Esattamente come pure accaduto per Disney Channel, Disney Channel +1, Disney Jr e Disney Jr +1, sempre sulla piattaforma satellitare, non c’è più spazio per nessun contenuto delle emittenti fin qui esaminate.

Se qualcuno finora avrà anche pensato a qualche disguido di natura tecnica, al contrario va detto che l’interruzione dei programmi per ognuno dei canali indicati è voluta e comunque risulta essere una conseguenza di più fattori, non da ultima la stessa situazione di emergenza per l’epidemia Covid-19.

Perché Disney Junior non si vede più su Sky?

L’interruzione delle trasmissioni dei canali Disney è stata raccontata già sulle nostre pagine lo scorso 1 maggio. Nel caso specifico le trasmissioni per giovani e giovanissimi sono appunto scomparse dall’offerta satellitare lasciando un bel vuoto nel pubblico di riferimento.

Il blocco delle trasmissioni, nel singolo caso, è riconducibile a due tipologe di motivi: in prima battuta la licenza dei contenuti per Sky era scaduta appunto, a fine aprile. Ancora, per quanto le serie e i cartoni dei canali sono ancora fruibili sulle reti pubbliche Rai YoYo e Rai Gulp, è chiaro come l”intenzione a monte sia quella di inserire tutti i contenuti di valore all’interno della nuova piattaforma Disney Plus, lanciata in Italia solo a fine marzo.

Perché non si vedono anche Bike Channel, Mtv Hits e non solo?

In questo ulteriore caso di interruzione canali il discorso da fare è un altro. Come sottolinea anche Fanpage, la crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia Covid-19 sta naturalmente investendo anche l’industria dell’intrattenimento e tutto ciò che ruota intorno ad essa. Di certo la scomparsa di specifici canali, oltre quelli Disney, ha a che fare con una riprogrammazione dell’offerta, volta anche a risparmiare delle cifre importanti.

Dunque da un paio di giorni almeno e comunque da poche ore non si vedono Mtv Hits e ancce Mtv Rocks del guppo Viacom Italia proprio su Sky. Va tuttavia detto che gli stessi contenuti verranno veicolari su altri canali dello stesso gruppo come Mtv, Comedy Central e Nickelodeon. Chiude invece in maniera totale anche l’emittente rivolta ad un pubblico molto giovane come TeenNick.

Cambia l’offerta Sky a maggio 2020

Con i cambiamenti appena messi in evidenza, è innegabile come l’offerta Sky sia già cambiata in questo mese di maggio. Tutti i canali indicati, tra quelli Junior dei bambini a quelli MTV dedicati soprattutto ai giovani, c’è una grossa fetta di utenza del servizio satellitare che resterà a corto di contenuti da vedere. Anche se questi saranno in qualche modo sostituiti da risultati affini sarà difficile, in ogni modo riconquistare l’attenzione dei più abitudinari.

Dal momento in cui non vedono più Bike Channel e tutti gli altri canali su segnalati, Sky potrebbe fare i conti anche con una certa fuga dei clienti, considerando pure il carico da 90 rappresnstato dall’assenza di eventi sportivi per tutti coloro che usufruiscono anche del pacchetto calcio e sport satellitare. Come comprensibile, in quest’ultimo caso, il coronavirus avrà fatto la sua parte, naturalmente in negativo.