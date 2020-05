Lentissimo lo sviluppo per Honor 10: patch aprile pronta e niente EMUI 10

Inizia ad essere un vero e proprio caso quello relativo al cosiddetto Honor 10. Lo smartphone Android, infatti, sulla carta è in procinto di ricevere l’aggiornamento con EMUI 10 da diverse settimane. Ad esempio, parlandovi del rilascio del pacchetto software di marzo non molto tempo fa sulle nostre pagine, avevamo immaginato una roadmap per il produttore asiatico utile a farci toccare con mano il tanto atteso upgrade in questi giorni. Solo un’illusione a quanto pare, almeno stando alle informazioni disponibili oggi 5 maggio.

La nuova patch di aprile per Honor 10 anche su EMUI 9

Nel dettaglio, alcune informazioni utili per i possessori di un Honor 10 sono arrivate nelle ultimissime ore dal sito Huawei Update. Sostanzialmente, tocca parlare di una doppia patch, in quanto Honor pare abbia iniziato ad implementare la patch di sicurezza di aprile 2020 per coloro che si ritrovano con un Honor 10 e Honor 8X qui in Europa. L’aggiornamento viene fornito rispettivamente con versione: nel primo caso abbiamo la 9.0.1.366, mentre nel secondo l’upgrade è impostato sulla 10.0.0.186.

Gli utenti che dispongono di un Honor 10 dovrebbero essere abilitati a scaricare un aggiornamento a stretto giro, con peso pari a 238 MB. Al contrario, con Honor 8X il firmware 10.0.0.186 dovrebbe arrivare a soli 886 MB. Questi, almeno, i primi verdetti che sono stati raccolti in rete in queste ore, dopo l’iniziale distribuzione del doppio aggiornamento via OTA per il pubblico. Conoscendo gli standard di questo marchio, è altamente probabile che entro questa settimana inizi il rollout anche qui in Italia.

A voi come va da un po’ di tempo a questa parte Honor 10? Ritenete indispensabile che a breve arrivi l’aggiornamento con EMUI 10? Fateci sapere che idea vi siete fatti sul ritardo accumulato dal produttore, ma soprattutto se a vostro modo di vedere occorrerebbe un segnale concreto dal brand cinese sotto questo punto di vista.