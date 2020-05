Laura Pausini e Il Volo ospiti ad Altisimo Live and Pop Culture Festival: come seguire in streaming

Ci saranno anche Laura Pausini e Il Volo tra gli ospiti dello show Altisimo Live Music and Pop Culture Festival, trasmesso in streaming il 5 maggio. La manifestazione, che rappresenta il maggiore evento in streaming live, è stato organizzato a supporto dei contadini americani colpiti dalla pandemia.

Anche Il Volo tra gli ospiti dell’evento

“Siamo più che orgogliosi di poter far parte di Altisimo Live – Il più grande evento dal vivo della musica latina e cultura pop che sostiene i contadini. Facciamo la storia insieme!”

Laura Pausini, star mondiale e vincitrice di Grammy e Latin Grammy, è una degli artisti italiani a prendere parte all’evento al quale sono invitati anche Il Volo, Andy Garcia, Rosanna Arquette, Marc Anthony, Anitta, Sofia Vergara, Maluma, Gloria&Emilio Estefan, Juanes, Luis Fonsi, Gente de Zona, J Balvin, Rosario Dawson, Alejandro Sanz e molti altri.

La diretta parte dalle 20 – ora italiana – e proseguirò per le tre ore successive con musica e contributi video degli artisti invitati. Sarà anche occasione per avviare una raccolta fondi a favore dei contadini che in queste settimane hanno continuato a svolgere il loro lavoro durante l’emergenza sanitaria, conducendo la loro attività in condizioni precarie, a livello professionale ma anche personale.

La performance di Laura Pausini è registrata con i suoi musicisti storici e sarà trasmessa insieme alla diretta streaming disponibile dalle ore 20 su @AltisimoLive e in contemporanea su Facebook, YouTube, Twitter e Periscope. I tre artisti de Il Volo si aggiungono alla line-up di ospiti dell’evento del 5 maggio.

Laura Pausini al fianco dei lavoratori dello spettacolo

In questi difficili giorni di pandemia, Laura Pausini ha dimostrato grande vicinanza ai lavoratori di ogni settore, soprattutto a quelli dello spettacolo che sono ancora in attesa di risposte certe da parte del Governo. L’artista di Solarolo si è più volte esposta per chiedere certezze per tutto il comparto, ancora appeso a un filo dopo l’annullamento di gran parte degli eventi a causa delle restrizioni per il contenimento del contagio da Covid.

“Appello al nostro Governo perché nessuna voce resti inascoltata.Chiediamo ai nostri colleghi, a tutti professionisti dello spettacolo e a tutti quelli che come noi amano la musica l’arte e ogni forma di intrattenimento di unirsi in questo momento così delicato”.

A esporsi era stato anche Tiziano Ferro, che durante una recente partecipazione a Che Tempo Che Fa aveva chiesto maggiori informazioni al Governo per avere maggiori risposte sul futuro della musica dal vivo. Il cantautore di Latina aveva ricevuto il supporto di Laura Pausini, che si era unita alla scia del suo appello per ricordare la condizione di lavoratori dello spettacolo.

I primi 11 anni di carriera de Il Volo

Il 25 aprile scorso, i tre artisti de Il Volo hanno festeggiato i loro primi 11 anni di carriera. Il decennale era stato festeggiato con un lungo tour in tutto il mondo, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Musica Che Resta, firmato – tra gli altri – da Gianna Nannini.