Il tributo di Achille Lauro a Rino Gaetano in Ma Il Cielo è Sempre Più Blu per l’iniziativa benefica di Gucci

Gucci sostiene il tributo di Achille Lauro a Rino Gaetano in Ma Il Cielo è Sempre Più Blu. L’artista romano ha annunciato il nuovo progetto benefico con il quale si andrà a sostenere la lotta al Covid-19, che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo.

L’iniziativa è stata annunciata sulle pagine social ufficiali di Achille Lauro, che torna con qualcosa di nuovo dopo il rilascio del suo ultimo singolo 16 Marzo, spiegando anche come sia nata la cover del celebre brano di Gaetano.

“Il mio personale Tributo ad un brano immortale: “Ma Il Cielo è Sempre Più Blu” di Rino Gaetano. Una versione che credo rispecchi la nostra generazione e il nostro tempo, nella mia visione malinconica ma speranzosa. L’ho registrata in presa diretta con un registratore a bobine, una chitarra 12 corde, un basso acustico, e 3 microfoni; ho pensato che così magari avrebbero fatto nel ‘75 il grande Rino con i suoi amici. Quando Alessandro Michele mi ha parlato di questa iniziativa per Gucci avevo appena finito di montare il video e a quel punto ho capito che non sarebbe rimasto solo per noi ma era già diventato di tutti. Un bacio. Lauro”

Dopo l’approdo in Elektra Records, di cui è anche direttore artistico, Achille Lauro ha rilasciato il nuovo singolo 16 Marzo, che ha destinato alla rotazione radiofonica a cominciare dal 3 aprile. L’artista è stato a Sanremo per la seconda volta consecutiva dopo Rolls Royce, con la quale ottenne un ottimo posizionamento.

Con la partecipazione in Me Ne Frego, Achille Lauro ha portato un suo show personale sul palco dell’Ariston, con la prima esibizione che ha richiamato la figura di San Francesco, quindi quella di Ziggy Dardust, la Marchesa Casati Stampa e – infine – Elisabetta II Tudor.

Chi vive in baracca, chi suda il salario

Chi ama l’amore e i sogni di gloria

Chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria

Chi mangia una volta, chi tira al bersaglio

Chi vuole l’aumento, chi gioca a Sanremo

Chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno

Chi ama la zia, chi va a Porta Pia

Chi trova scontato, chi come ha trovato

Na na na na na na na na na naMa il cielo è sempre più blu

Ma il cielo è sempre più bluChi sogna i milioni, chi gioca d’azzardo

Chi gioca coi fili chi ha fatto l’indiano

Chi fa il contadino, chi spazza i cortili

Chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia

Na na na na na na na na na naMa il cielo è sempre più blu

Il cielo è sempre più bluChi è assunto alla Zecca, chi ha fatto cilecca

Chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori

Chi legge la mano, chi regna sovrano

Chi suda, chi lotta, chi mangia una volta

Chi gli manca la casa, chi vive da solo

Chi prende assai poco, chi gioca col fuoco

Chi vive in Calabria, chi vive d’amore

Chi ha fatto la guerra, chi prende il sessanta

Chi arriva agli ottanta, chi muore al lavoro

Na na na na na na na na na naMa il cielo è sempre più blu

Il cielo è sempre più blu

(Ma il cielo è sempre più blu)Chi è assicurato, chi è stato multato

Chi possiede ed è avuto, chi va in farmacia

Chi è morto di invidia o di gelosia

Chi ha torto o ragione, chi è Napoleone

Chi grida “al ladro!”, chi ha l’antifurto

Chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri

Chi reagisce d’istinto, chi ha perso, chi ha vinto

Chi mangia una volta, chi vuole l’aumento

Chi cambia la barca, felice e contento

Chi come ha trovato, chi tutto sommato

Chi sogna i milioni, chi gioca d’azzardo

Chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo

Chi è stato multato, chi odia i terroni

Chi canta Prévert, chi copia Baglioni

Chi fa il contadino, chi ha fatto la spia

Chi è morto d’invidia o di gelosia

Chi legge la mano, chi vende amuleti

Chi scrive poesie, chi tira le reti

Chi mangia patate, chi beve un bicchiere

Chi solo ogni tanto, chi tutte le sere

Na na na na na na na na na na

(Ma il cielo è sempre più blu)