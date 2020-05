Il set di Un Passo dal Cielo 6 riaprirà in estate? Daniele Liotti anticipa una stagione “incerta”

Tutto era pronto per Un Passo dal Cielo 6, poi il Coronavirus ha cambiato ogni programma. Questa è in sintesi la situazione sulla fiction Rai, confermata lo scorso anno per un sesto ciclo di episodi, e di cui poi non si è saputo più nulla.

Daniele Liotti, protagonista di Un Passo dal Cielo, ha aggiornato i fan che attendono con impazienza di scoprire cosa accadrà a Francesco ed Emma, che avevamo lasciato di nuovo insieme e finalmente felici. In un’intervista concessa al Corriere, l’attore ha confermato che il cast ha firmato il contratto per la sesta stagione, ma l’esplodere della pandemia di Covid-19 ha bloccato la produzione. Come ben sappiamo, date le norme di sicurezza e il distanziamento sociale, tutti i set televisivi e cinematografici sono stati chiusi fino a nuovo ordine.

“Bisognerà capire quando e come si potrà ricominciare a girare. La serie è una scommessa vinta, non era scontato, è diventata un’altra serie, diversa da quella prima. Meno family”, ha dichiarato Liotti sulle pagine del Corriere. Al momento non ci sono grosse anticipazioni, e lo stesso attore ammette di aver di fronte una stagione molto “incerta” per via dell’attuale situazione sanitaria: “Per il resto, l’incertezza regna sovrana”.

In una nuova intervista con TV Sorrisi e Canzoni per promuovere il suo ultimo film, Un figlio di nome Erasmus, Daniele Liotti ha fornito ai lettori alcuni aggiornamenti su Un Passo dal Cielo 6, in particolare su quando si potrà tornare sul set a girare: “Saremmo dovuti partire con le riprese della sesta stagione a maggio, ma ovviamente non è stato possibile. Speriamo di riuscirci a luglio.” A quanto si apprende, gli autori hanno iniziato la stesura del copione e i fan di Un Passo dal Cielo dovranno aspettarsi una stagione ricca di novità, ma non solo: “Gli sceneggiatori sono al lavoro e saranno otto nuove puntate piene di sorprese. Anzi, di rivoluzioni, con dei nuovi ingressi che porteranno scompiglio.”

Chi tornerà in Un Passo dal Cielo 6? Di sicuro ci saranno Daniele Liotti e Pilar Fogliati, dopo il lieto fine che ha accompagnato i loro personaggi, così come Enrico Ianiello nella parte del commissario Nappi e Gianmarco Pozzoli nella parte di Huber. C’è ancora un po’ di incertezza sul ritorno di Rocío Muñoz Morales, che nella quinta stagione è apparsa in un ruolo minore a causa della sua gravidanza. Non rivedremo invece Matteo Martari, dato che il percorso del suo personaggio – il Maestro Albert Kroess – si è concluso con la sua morte.

Per citare di nuovo le parole di Daniele Liotti, il futuro di Un Passo dal Cielo 6 è ancora incerto. Se le riprese dovessero effettivamente iniziare a luglio (cosa alquanto improbabile da prevedere), la sesta stagione potrebbe andare in onda nel tardo 2021, a due anni di distanza dal quinto ciclo di episodi. Al momento non resta che attendere e capire in che modo si evolverà la situazione d’emergenza.