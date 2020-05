Grazie! di Carl Brave, la dedica agli eroi del quotidiano contro il Covid-19 per Emergency (video e testo)

Grazie! di Carl Brave è un brano inedito nato in questo periodo di quarantena: il cantautore romano ha voluto esprimere con una canzone la sua ammirazione per coloro che non hanno smesso di lavorare durante la fase più dura dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Non solo medici, infermieri, operatori sanitari, addetti alle pulizie impiegati negli ospedali e nelle case di riposo, dove il virus ha colpito con un’incidenza maggiore, ma anche tutti i lavoratori delle filiere essenziali, che si sono esposti ai rischi di contagio per mantenere aperti i supermercati, le farmacie, gli uffici pubblici, il sistema dei trasporti urbani.

Grazie! di Carl Brave, un tributo ai lavoratori

Un brano dedicato agli eroi del quotidiano: il Grazie! di Carl Brave (all’anagrafe Carlo Luigi Coraggio) è indirizzato a tutti quanti non hanno potuto semplicemente chiudersi in casa ed aspettare la fine della fase 1, ma hanno dovuto invece continuare a garantire servizi essenziali, anche a rischio della propria salute.

La canzone, apparsa sui canali social dell’artista, si apre con il suono delle ambulanze, che soprattutto in certe zone del Nord Italia (dal bergamasco al torinese, passando per molti comuni della pianura Padana) sono state per giorni l’unico suono in grado di squarciare il silenzio delle zone rosse. Poi un lungo elenco di persone da ringraziare, dai commessi dei supermercati ai professionisti del settore sanitario, dagli operai delle aziende essenziali ai volontari impegnati per assistere le persone in difficoltà: Grazie! di Carl Brave è un omaggio a tutti i lavoratori “che non si sono arresi“, perché è grazie al loro sforzo che si potrà gradualmente ripartire.

Grazie! di Carl Brave per Emergency

Grazie! di Carl Brave ha anche uno scopo benefico: con questo brano il cantante vuole sostenere l’organizzazione no-profit Emergency nella risposta all’emergenza Covid-19. Con la pubblicazione del brano, infatti, è partita anche l’omonima campagna social GRAZIE, per finanziare i progetti di Emergency tramite una raccolta fondi, che è possibile sostenere sul sito dell’organizzazione.

Grazie! di Carl Brave è accompagnato anche da un video d’animazione di Viola Colletti e ZOO Srl – OOZ AGENCY (in collaborazione con UTOPIA Srl), schierati a sostegno di Emergency.

Carl Brave X Emergency, Grazie! Bella regà, ho scritto questo pezzo per ringraziare gli operatori sanitari, i medici e tutti i lavoratori che quotidianamente sono in prima linea contro il covid-19. A tal proposito voglio sostenere l'attività di EMERGENCY che sta realizzando tanti progetti sul territorio italiano. Questo è il link per effettuare le donazioni https://bit.ly/3bZN4UI GRAZIE 🇮🇹 Pubblicato da Carl Brave su Domenica 3 maggio 2020

Il testo di Grazie! di Carl Brave