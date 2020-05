GameStop riapre e sconta PS4 e PS4 Pro: le migliori offerte fino al 24 maggio

La celebre catena di rivendita GameStop ha finalmente riaperto i battenti. Dopo l’allarme da Coronavirus, la divisione italiana ha infatti deciso di rialzare le serrande in alcune regioni in base alle disposizioni dei singoli comuni, in attesa della riapertura generale che avverrà il 18 maggio. Allo stesso tempo, l’azienda ha anche investito sull’eCommerce per potenziare il servizio di vendita online e soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori. Consumatori che per altro sono ora giustificatamente tentati dalle nuove offerte del mese, inserite nel Volantone ufficiale diffuso dai vertici di GameStopZing – potete recuperarlo a questo link, che rimanda al loro sito istituzionale.

Tra gli sconti, che sono validi dal 4 al prossimo 24 maggio, paiono particolarmente invitanti quelli riservati a PlayStation 4 e alla più performante PlayStation 4 Pro – attualmente la console più potente della scuderia Sony, almeno fino all’uscita invernale di PS5. Da GameStop troviamo allora, tra le tante, offerte riservate a console, giochi e accessori, come ad esempio quella che include una PS4 Pro con hard disk da 1TB, comprensiva di un gioco a scelta, al prezzo di 399,98 euro, contro quello di listino fissato a 474,96 euro:

PS4 PRO 1TB + 1 gioco a scelta tra Nioh 2, Death Stranding e Days Gon) a 399.98€ anziché 474.96€. Promozione valida solo Online dal 4 Maggio al 24 Maggio 2020, salvo esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GSZ+.

Come specificato, le promozioni sono valide solo online. Tra queste non manca quella che prevede un controller DualShock 4 più l’avventura supereroistica di Insomniac Games Marvel’s Spider-Man al prezzo di 69,98 euro, contro un valore stimato di 110,96 euro:

Controller DualShock 4 + Marvel’s Spider-Man a 69.98€ invece di 110.96€. Promozione valida solo Online dal 4 Maggio al 24 Maggio 2020, salvo esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GSZ+.

Cosa ne dite, approfitterete delle offerte di GameStop di maggio 2020 riservate alla console di ultima generazione made in Japan?