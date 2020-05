Doc Nelle tue Mani in onda già a settembre? Lux Vide pronta a tornare a lavoro a giugno

Doc Nelle tue Mani in onda già a settembre o solo agli inizi del 2021? Tutto dipenderà da come si evolverà l’emergenza Coronavirus e che conseguenze avrà la Fase 2 e la successiva Fase 3, ma rimane il fatto che il mondo è ormai cambiato e rimarrà tutto così almeno per un po’. In questa ottica dovranno prepararsi a tornare a lavoro tutti gli artigiani del cinema e della serialità italiana e lo stesso patron di Lux Vide ha confermato che i cambiamenti ci saranno e non pochi.

Dalle persone che lavorano dietro le quinte agli stessi attori in scena, almeno nelle prime fasi gli accorgimenti dovranno essere tanti perché se è vero che si può stringere la cinghia per avere sul set pochi “fedelissimi”, è vero anche che alcune figure non possono proprio mancare. Partendo da questo presupposto, non solo mancheranno un bel po’ di truccatori, addetti ai lavori, sarti e tecnici sul set, ma mancheranno anche le comparse e toccherà alla tecnologia sopperire alla loro assenza.

In un’intervista ad Italia Oggi, Luca Bernabei si è detto fiducioso per un ritorno sul set già a metà giugno, quindi tra un mese, a cominciare proprio da Doc Nelle tue Mani. L’amministratore delegato della Lux Vide, che produce tra gli altri le serie Don Matteo e Che Dio ci aiuti, si è detto ottimista circa una ripartenza di tutte le produzioni visto che in queste settimane hanno continuato a lavorare da remoto alla pre-produzione per quanto possibile.

In particolare, Bernabei ha spiegato: “Stiamo pensando e sviluppando, continuando questo lavoro in smart working. Per metà maggio, forse, potremo invece iniziare un lavoro di pre-produzione e preparazione delle serie le cui riprese sono state interrotte: ovvero Leonardo, Doc Nelle tue Mani e poi Buongiorno mamma per Mediaset. Prepareremo anche quello che deve partire ex novo. E speriamo per metà giugno, fine giugno di riaprire le produzioni con i set“.

Questo significa che se le poche cose da mettere insieme per Doc Nelle tue Mani saranno già in azione entro fine giugno, potrebbe essere confermata la messa in onda già a settembre con i restanti episodi della prima stagione che si è conclusa il mese scorso. La stessa cosa vale per la nuova serie con protagonista un atipico Leonardo da Vinci che avrà il volto del protagonista di Poldark, Aidan Turner.