Da In The Dark ad Elementary, da Private Eyes 3 a Doctor Who, ecco come cambia il palinsesto di Rai4 a maggio e giugno

Mai come quest’anno i palinsesti sono in balia delle onde. Solitamente ci si lamenta di ritardi e slittamenti ma in questo periodo di emergenza non possiamo fare nemmeno quello visto che le reti sono restie ad annunciare i palinsesti estivi, le poche certezze arrivano da Rai4 pronta a puntare sulle novità a partire proprio da In The Dark. Dopo l’esordio di ieri di Jessica Jones e Runaways 2 che occuperanno la prima e la seconda serata del lunedì, la rete ha intenzione di cambiare anche il suo daytime all’insegna delle novità e delle repliche sicure.

In particolare, proprio a partire da questa settimana, torneranno in tv gli evergreen Elementary e Doctow Who. Il famoso procedural drama basato su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes ambientandolo a New York con il volto di Jonny Lee Miller e con Lucy Liu nei panni della versione femminile di Watson, tornerà in onda su Rai4 sin dai primi episodi della prima stagione dal 6 maggio alle 17.35 con doppio appuntamento al giorno.

Gli episodi andranno in onda da lunedì al venerdì e lo stesso succederà a Doctor Who che riprenderà dalla stagione 7 dal 7 maggio alle 15.55.

Anche nel fine settimana cambierà la programmazione di Rai4 con l’arrivo delle repliche di Private Eyes, dai primi episodi alla domenica pomeriggio, alle quali si unirà la nuova In The Dark, dramedy prodotto da Ben Stiller per The CW. La serie segue Murphy Mason (Perry Mattfeld, Shameless), una ragazza cieca che vive la sua vita da ubriaca mentre si districa tra un lavoro che odia e una vita sentimentale piuttosto vivace. Al suo fianco ci saranno Jess (Brooke Markham), la sua coinquilina premurosa e comprensiva, e Tyson, uno spacciatore adolescente.

L’appuntamento è fissato per domenica 10 maggio quando andranno in onda i primi tre episodi a partire dalle 18.50 circa e fino alle 21.20 raccontando di come un giorno, mentre passeggiava con il suo cane Pretzel, Murphy inciampa in un cadavere che sparisce poco prima dell’arrivo della polizia. Secondo la giovane si tratta proprio di Tyson, l’amico scomparso, e questo la porta ad iniziare delle personali indagini.

Intanto, da lunedì al venerdì, alle repliche di Elementary e Doctor Who 7 si uniranno anche quelle di Ghost Whisperer 2 a partire dal 15 maggio mentre in prima serata torneranno le avventure inedite di Private Eyes che debutterà in prime time con gli episodi della terza stagione al giovedì a partire dal 21 maggio con un doppio appuntamento. La stagione è composta da 12 episodi e quindi, salvo cambiamenti, ci terrà compagnia per tutto il mese di giugno.