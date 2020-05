Audio e testo di House Of Keta di Myss Keta con Populous e Kenjii, l’arte di essere queer

Con House Of Keta di Myss Keta ritroviamo il sodalizio artistico tra la rapper mascherata e il producer salentino Populous dopo la collaborazione per il singolo Xananas. A questo giro i due artisti fanno di nuovo ricorso a Gorgeous Kenjii Gucci, performer, ballerino e coreografo nonché profondo conoscitore della scena ballroom internazionale.

Con House Of Keta di Myss Keta si realizza quella che è l’intenzione dei tre artisti di creare una riunione virtuale di una massoneria queer con un brano che include, a detta del trio: “Moda, passerelle infuocate e un pizzico di ‘shade’”, ingredienti scelti per comporre ciò che i tre definiscono: “Un inno da ball”.

Ancora:

“L’idea di House Of Keta nasce il giorno dopo il Milano Pride 2019 . Come in un’immaginaria riunione della massoneria queer, Populous chiama a raccolta il creative director Protopapa , il producer Riva e il collettivo Motel Forlanini (la clique di Myss Keta ). La ciliegina sulla torta è stata la collaborazione con l’incredibile performer, ballerino e coreografo Gorgeous Kenjii Gucci , profondo conoscitore della scena ballroom internazionale, che qui appare anche come seconda voce del pezzo”.

House Of Keta di Myss Keta e Populous farà parte del disco W del producer salentino, in uscita il 22 maggio su tutti i digital stores. L’album sarà distribuito da La Tempesta e Wonderwheel Recordings.

Il brano è un beat continuo sul quale si appoggia il queer-diktat di Myss Keta, ed è molto facile immaginare un pubblico immerso nelle luci stroboscopiche una volta che il termine del lockdown consentirà alla riaperture delle discoteche e delle ballroom.

La stessa rapper mascherata sintetizza il brano con lo slogan: “La mia casa, le mie regole e il mio piacere”, e in effetti se ascoltiamo House Of Keta di Myss Keta e Populous ci sembra proprio di valicare un confine oltre il quale dobbiamo accettare di visitare un mondo a noi ancora troppo sconosciuto. Forse è complice il look anonimo dell’artista di Paprika, forse è quel basso incalzante che pompa violento sui timpani, o forse è semplicemente l’effetto straniante che è tipico del risveglio da un lungo sonno.

Siamo tutti consapevoli che Myss Keta non sia una persona ma un personaggio fittizio creato dal collettivo Motel Forlanini, ma ciò che racchiude in sé va ben oltre le apparenze: dall’inizio della sua carriera Myss Keta si è fatta portavoce di tutte le estremità del clubbing milanese. Il volto mascherato del clubbing, infatti, ha descritto così la sua attitudine in un’invervista rilasciata a IoDonna:

“Sfilo 350 km orari

solo io

una passerella

e la mia giacca Armani

Sfido

tutti i limiti sessuali

ho una bandiera arcobaleno

e indosso solo un paio d’ali

Volo

mentre conto i miei trofei

tacchi alti alla ball

le ragazze fanno shade

sfreccio

per le vie di Monterrey

regina del deserto

leggenda dell’old way

My house my rules my pleasure

house of Keta

my house my rules my pleasure

vogue the house down

130 il mio IQ

questa barra il mio haiku

realness campionessa

Saffo poetessa

My house my rules my pleasure

house of Keta

My house my rules my pleasure

vogue the house down

Walko la runway andando a lavoro

lace front wig colore dell’oro

tu drama queen io teatro kabuki

con la tua kiki sei fuori dai giochi

House of Extravaganza

house of Protopapa

house of Balenciaga

house of Labeija

house of Ladurée

house of bordello

house of Yamamoto

house of Keta

My house my rules my pleasure

house of Keta

My house my rules my pleasure

Vogue the house down

Butch queen

femme queen

virgin

double o double o

old way

new way

bizarre

My house my rules my pleasure

house of Keta

my house my rules my pleasure

vogue the house down”.