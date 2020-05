Anche PES 2020 ha il suo torneo online: data, link streaming e squadre Friendly Series

Ai tempi del Coronavirus, anche eFootball PES 2020 scende in campo, come d’altronde ha già fatto lo scorso mese il rivale FIFA 20 di EA Sports e Electronic Arts con un evento da vivere del tutto online ad uso e consumo della grande community di appassionati di calcio virtuale. In data odierna, i vertici di Konami hanno infatti annunciato in via ufficiale il ritorno di eFootball.Pro con il torneo Friendly Series. Un torneo anche in questo caso destinato ad essere disputato in rete, con scontri 1 vs. 1 ad eliminazione diretta, e che vedrà la partecipazione di un rappresentante per ciascuna delle dieci squadre che prendono parte a eFootball.Pro. La data da segnare sui vostri calendari è quella del 9 maggio 2020, alle ore 13:00 italiane.

La nuova formula pensata dalla compagnia giapponese per eFootball.Pro di PES 2020 permetterà allora ai fan di seguire in streaming il torneo in compagnia di diversi giocatori professionisti e del commentatore Harry Channon, che seguirà tutti i match previsti. Gli incontri Friendly Series saranno trasmessi su YouTube, e saranno coperti anche dai profili Instagram, Twitter e Facebook di officialPES. Per quanto riguarda la lista dei partecipanti al prossimo torneo online dell’ultima declinazione di Pro Evolution Soccer, potete consultarla a seguire:

Barcellona – HenrykinhO

Juventus – Ildistruttore

Manchester United – KAMS

Arsenal – Christopher

Bayern Monaco – JOSE

Schalke 04 – GOOOL

Celtic Glasgow – INDOMINATOR

Monaco – ASM Kilzyou

Boavista – Barboza

Nantes – Roksa

Come comunicato da Konami, tutti i giocatori che parteciperanno saranno inseriti nei sedicesimi di finale o direttamente ai quarti. Questo dipenderà dalla posizione in classifica della propria squadra dopo i Matchday di PES 2020 fino a qui svolti nella regular season. Con il video poco più in alto potrete allora seguire il torneo in streaming, mentre nell’immagine trovate il calendario ufficiale dell’iniziativa Friendly Series. Cosa ne dite, sarete anche voi connessi per scoprire chi si aggiudicherà la vittoria finale?