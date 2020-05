Alcuni smartwatch Huawei non funzionano con smartphone di altri OEM

Alcuni smartwatch Huawei sembrano non funzionare con l’app Huawei Health a bordo di specifici smartphone non griffati dal produttore cinese. Come potete leggere sul forum della community dell’OEM ci sono testimonianze di proprietari di Honor Band 3 che non riescono più a registrare il sonno su Samsung Galaxy Note 10 (lo stesso accade per alcuni possessori di smartphone Google e OnePlus).

A tal proposito il produttore cinese suggerisce di effettuare il download di Huawei Health da AppGallery, lo store proprietario che fa concorrenza al Play Store. C’è chi si è visto costretto a disinstallare i Huawei Mobile Services per tornare poi a scaricarli dallo store proprietario (si consiglia la versione 3.0.3.301 o successive ed il download di AppGallery da questo indirizzo). I malpensati potrebbero ipotizzare quella del produttore cinese sia una mossa strategica per spingere gli utenti ad avvalersi di AppGallery per eventualmente scaricare applicazioni dal proprio marketplace piuttosto che dal Play Store, ma è possibile che alcuni innesti a livello di codice premano per il download di Huawei Health e dei Huawei Mobile Services da AppGallery (giusto concedere il beneficio del dubbio non potendolo appurare di persona).

Allo stato attuale gli unici smartwatch Huawei (ma anche smartband, ed i vari altri dispositivi indossabili griffati Honor, nato come sub-brand del marchio principale) a soffrire della problematica sono quelli equipaggiati con l’OS proprietario (Huawei Watch 2, per esempio, non è stato impattato per via della presenza di Wear OS, che non obbliga indirettamente gli utenti a scaricare Huawei Health ed i Huawei Mobile Services da AppGallery per poter fungere a dovere su smartphone di altri produttori). Quanti di voi sarebbero disposti a scaricare lo store proprietario dell’OEM cinese per poter usufruire a pieno degli indossabili di casa Huawei? Lasciateci un commento per farcelo sapere.