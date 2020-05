A giugno One UI 2.1 per Samsung Galaxy Note 9? Lo dice un moderatore

Avevamo ormai capito che lo sviluppo dell’aggiornamento alla One UI 2.1 fosse partito per il Samsung Galaxy Note 9 (con buone speranze venga riservato lo stesso trattamento al Galaxy S9), come vi avevamo parlato in questo nostro ultimo articolo. Ormai ci sono pochi dubbi a riguardo: le build cui il team ingegneristico del colosso di Seul sta lavorando sono corrispondono alle sigle N960NKSU3ETD1 e N960FXXU5ETD5, rispettivamente per le versioni del Samsung Galaxy Note 9 riservate al territorio coreano ed europeo. Non possiamo ancora dirvi quali funzioni saranno effettivamente implementate per l’ex top di gamma 2018, ma si tratterà senz’altro di uno step importante da mettere a segno per il dispositivo.

Secondo quanto dichiarato da un moderatore della community della divisione coreana, l’aggiornamento alla One UI 2.1 dovrebbe arrivare sui Samsung Galaxy Note 9 a partire dal mese di giugno. Tra le opzioni in programma Single Take e Pro mode, oltre che l’app AR Zone, Music Share e Quick Share. Vi ricordiamo che spesse volte in passato l’upgrade all’ultima versione dell’interfaccia proprietaria del colosso di Seul è stato a più riprese confermato e smentito: adesso speriamo sia la volta buona (ci sono tutti i presupposti per crederlo essendo addirittura comparsa un’ipotetica data di rilascio della release).

Una cosa è certa: il pacchetto verrà dapprima rilasciato localmente, come in molte altre occasioni è accaduto, per poi diffondersi a livello globale a passo più spedito una volta appurato l’impatto che il firmware potrà avere sulle prestazioni del Samsung Galaxy Note 9, che dovrebbe comunque reggere bene l’urto (in caso contrario il team di sviluppo non si sarebbe affatto azzardato a dare il via ai lavori di omologazione). Giugno potrebbe essere il mese giusto per una buona partenza: in fondo si tratta di attendere ancora poche settimane. Che idea vi siete fatti in merito?