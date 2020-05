Ultimo L’Infiltrato in replica su Mediaset Extra: le serie da vedere per una maratona Raoul Bova

Per chi ama Raoul Bova e il suo iconico personaggio di Ultimo non può non piazzarsi davanti alla tv e, in particolare, su Mediaset Extra per guardare in prime time la replica di Ultimo L’Infiltrato. La miniserie è liberamente ispirata all’opera letteraria di Maurizio Torrealta, “Comandante Ultimo – L’uomo che arrestò Toto’ Riina“, torna in onda oggi con il suo “nuovo” capitolo che riporta il pubblico nell’Italia dei misteri e delle collusioni tra mafia, affari e politica, accanto al capitano Ultimo (soprannome che egli stesso ha scelto per significare lo spirito di servizio nei confronti delle istituzioni) pronto a reclutare un gruppo di carabinieri ribelli e indisciplinati e lo trasforma in un nucleo operativo mosso da motivazioni profonde.

Dopo mesi e mesi di indagini, rischiosi appostamenti ed intercettazioni, Ultimo (Raoul Bova) e i suoi uomini riescono a smantellare la cosca dei corleonesi, arrestandone il capo e restituendo giustizia al sacrificio dei giudici Falcone e Borsellino.

Chi ha seguito la saga sa bene che Raoul Bova ha vestito spesso i panni di Ultimo dopo il successo della prima serie sul finire degli anni ’90. In particolare, dopo il primo Ultimo, La storia dell’ uomo che arrestò Toto’ Riina, sono andai in scena anche Ultimo – La Sfida, Ultimo, L’infiltrato (quello che potete vedere oggi e l’11 maggio in prima serata su Mediaset Extra), ma anche Ultimo L’Occhio del Falco.

Se proprio non potete fare a meno di lanciarvi in una maratona di serie e di episodi con Raoul Bova protagonista, dopo aver rivisto L’Infiltrato su Mediaset Extra o su Mediaset Play, proprio sulla piattaforma streaming del Biscione sono presenti altri gioiellini dell’attore. In particolare, potete trovare gli episodi di Come un Delfino, in onda in replica fino ad un paio di settimane fa nel pomeriggio di Canale5, e Fuoco Amore, Eroe per caso, che ha visto Bova al fianco di Megan Montaner. Per la sezione film, sempre con l’attore, ci sono Intelligence e il romantico Angeli, Una storia d’amore.

