The O.C. rimane su Italia1 per il finale della prima stagione e l’inizio della seconda: come cambia la programmazione?

Fino a qualche giorno fa Italia1 annunciava l’arrivo di The O.C. nel preserale ma sottolineando anche che dal 5 maggio la serie sarebbe finita nel prime time di La5 con i restanti episodi ma, a quanto pare, qualcosa è cambiato. Con quasi il 3% di share in una delle fasce più difficili della televisione, il teen drama cult ha conquistato non solo il pubblico di Italia1 ma anche il popolo dei social che ogni sera riesce a far finire i suoi protagonisti in trend topic spesso ai primi posti per tutta la durate dei due episodi e anche oltre.

Deve essere questo che ha spinto Mediaset a rivedere i suoi piani, almeno in parte. Lo stesso comunicato della rete recita che “a grande richiesta” The O.C. continuerà ad andare in onda tutti i giorni alle 19.00 fino a martedì 12 maggio, con due episodi a serata. Dopo la fine della prima stagione e la prima metà della seconda, la serie passerà su La5: la stessa sera di martedì 13 maggio proseguirà in prima serata sul canale tematico Mediaset dove resterà tutti i martedì sera fino al termine delle quattro stagioni prodotte.

Ecco il promo della seconda stagione di The O.C.:

Al momento non è dato sapere cosa prenderà il suo posto visto che lo stesso palinsesto, ormai più ballerino del solito perché dettato dall’emergenza in corso, recita semplicemente “Telefilm”. Alla luce di quello che sta succedendo in tv in questo periodo, dove i grandi cult e le saghe stanno tenendo banco sia negli ascolti che nei trend sui social, non è detto che tocchi ad un altro storico teen drama prendere il posto che rimarrà vacante con il trasloco di The O.C. su La5. Quale vorreste vedere?

Tra i più quotati c’è Gossip Girl che da un po’ non si vede in tv e che, con l’arrivo del reboot in vista, potrebbe presto tornare di moda.

Italia1 si prepara ad un ulteriore cambiamento anche nella programmazione del mattino. The Flash 5 presto volterà al termine e lascerà il suo posto a Person of Interest in onda alle 9.45 con un doppio episodio da lunedì al venerdì dal 12 maggio.