Settimana calda di sconti Amazon: offerte Huawei e Xiaomi a meno di 150 euro

Gli sconti Amazon in partenza questo lunedì 4 maggio vanno messi in risalto almeno per un paio di offerte Huawei e Xiaomi. Con un budget davvero limitato, ossia inferiore ai 150 euro, sarà possibile acquistare due dispositivi dal grande successo commerciale e dal buon rapporto qualità-prezzo. I due device in rilievo sono lo Xiaomi Redmi Note 8 e il Huawei P Smart 2019.

Lo Xiaomi Redmi Note 8 svetta perennemente tra i best seller dello noto store. Gli sconti Amazon, in effetti, lo vedono sempre protagonista e in effetti, anche da oggi 4 maggio è possibile acquistare questo esemplare ad un costo che ha raggiunto un nuovo minimo storico. Il dispositivo è venduto a 146,98 euro e nessuna spesa di spedizione è prevista in aggiunta. La consegna viene pure indicata come abbastanza celere con arrivo del pacco tra venerdì 8 maggio e lunedì 11 maggio, in base alla modalità di ricezione prescelta.

Il nuovo Xiaomi Redmi Note 8, tra i suoi punti di forza ha certamente un design asciutto e pulito con un display importante da 6.3 pollici e risoluzione FHD. La fotocamera anteriore ha una risoluzione di 13 MP, quella posteriore è in realtà una ben strutturata quad camera con 4 unità da 48MP + 8MP + 2MP + 2MP .

Offerta Xiaomi Redmi note 8 Smartphone 4GB 64GB Black Aspetto: smartphone Xiaomi Redmi Note 8 con schermo da 6,3 "FHD + Dot...

Obiettivo della fotocamera: fotocamera selfie da 13 MP con modalità...

Per chi non preferisce il brand Xiaomi, gli sconti Amazon in partenza da oggi 4 maggio includono anche l’offerta speciale dedicata al Huawei P Smart nella sua edizione del 2019. Il dispositivo ha ora un costo davvero irrisorio, pari a 133,94 euro. Anche in questo caso le spese di spedizione sono nulle e la consegna garantita in tempi abbastanza ridotti: il pacco in effetti arriverà tra mercoledì 6 maggio e sabato 9 maggio.

I punti di forza di questo dispositivo entry level ma ben fatto vanno ricercati nel bel design elegante, nella doppia fotocamera posteriore da 13+2 MP che, con l’aiuto dell’AI, riconosce fino a 22 categorie di scenari. Il dispositivo è anche campione di autonomia con una batteria da 3400 mAh e può contare su un buon Octa-core Kirin 710 come motore.