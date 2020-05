Sarà un premio Oscar ad interpretare Joe Exotic nella serie tv sceneggiata dopo il successo di Tiger King

Complice la quarantena, è diventato il fenomeno Netflix di questa prima parte del 2020: Tiger King, la docuserie da record di visualizzazioni sul bizzarro allevatore di felini Joe Exotic, ha però solo aperto la strada ad una serie di altri progetti sullo stesso tema. Come già ampiamente annunciato, è in lavorazione anche una serie tv sceneggiata su Joe Exotic, che avrebbe già il suo protagonista, secondo quanto riportato da Variety: ad interpretare l’eccentrico proprietario dello zoo Joe Schreibvogel, meglio noto come Joe Exotic, sarà nientemeno che un premio Oscar, Nicolas Cage.

La serie in otto episodi è un progetto indipendente e antecedente all’uscita del documentario di Netflix, che prende le mosse dal reportage Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild, pubblicato da Texas Monthly nel 2019. Stavolta l’impronta non è documentaristica, siamo nel campo della pura fiction: la serie ricostruirà la storia dell’appassionato di felini diventato proprietario di uno zoo pieno di animali esotici e poi finito in carcere con diverse accuse di violenza sugli animali e mandante di omicidio per il tentato assassinio della sua nemica giurata, l’animalista e direttrice di un ricovero per animali maltrattati Carole Baskin. Exotic è stato un fenomeno di costume non solo per il suo zoo dell’Oklahoma o per i suoi tanti matrimoni e nemmeno per la sua candidatura come indipendente alle elezioni presidenziali americane del 2016, ma anche per la sua attività di musicista country, tornata in auge proprio grazie alla docuserie Tiger King.

La serie sceneggiata proverà a raccontare come Joe Schreibvogel sia diventato Joe Exotic, finendo divorato da un personaggio che lui stesso si è cucito addosso. Dan Lagana è lo schowrunner e sceneggiatore della serie, prodotta da Imagine Television Studios e CBS Television Studios. Per Nicolas Cage, premio Oscar per Via da Las Vegas nel 1996 e candidato al premio per Il ladro di orchidee nel 2003, sarà il primo ruolo in tv in una carriera costellata da oltre 70 film. L’attore ha battuto una concorrenza spietata per il ruolo, visto che diversi attori, da Ed Norton a Dax Shepherd, si erano detti pronti ad impersonare Joe Exotic in una serie tv dopo essere rimasti folgorati dal documentario di Netflix.

Ma il racconto dell’universo folle di Exotic non finisce qui. C’è anche un altro progetto di finzione sullo stesso personaggio: Universal Content Productions sta sviluppando una miniserie ispirata al documentario, che vedrà la partecipazione di Kate McKinnon di Saturday Night Live nei panni della fondatrice del Big Cat Rescue Carole Baskin, mentre non è ancora stato annunciato l’interprete del protagonista.