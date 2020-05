Prime immagini per The Lord of the Rings Gollum: Il Signore degli Anelli sbarca su PS5 e Xbox Series X

Si chiama The Lord of the Rings Gollum il nuovo e intrigante progetto videoludico dedicato al franchise de Il Signore degli Anelli. Progetto presentato ormai da qualche tempo dai talentuosi ragazzi di Daedalic Entertainment, noti soprattutto per diverse avventure punta e clicca – pensiamo all’acclamata serie di Deponia o al più recente adattamento de I Pilastri della Terra. Progetto che, in aggiunta, si presenta come il più ambizioso mai realizzato dalla software house tedesca, indirizzato alle console di prossima generazione a marchio Sony e Microsoft, dunque le attesissime PS5 e Xbox Series X – in uscita in tempo per le festività natalizie del 2020.

E se è vero che il titolo era praticamente sparito dai radar, oggi torna a sorpresa ad infiammare gli animi di fan e curiosi. La redazione di Gamestar.de ha infatti riservato un coverage esclusivo a The Lord of the Rings Gollum, andando a pubblicare le prime immagini di gioco di questa intrigante avventura stealth tutta dedicata al fu Sméagol, e naturalmente pregna delle magiche atmosfere tipiche dell’epopea letteraria di J.R.R. Tolkien – già trasposta al cinema in una indimenticabile trilogia. Potete ammirare anche voi grazie al tweet poco più in basso in questo stesso articolo:

First screenshots of The Lord of the Rings: Gollum, coming to PC, PS5 and XSX



Developed by Daedalic Entertainmenthttps://t.co/ferctrb7k2 pic.twitter.com/mwhAyBMHwn — Nibel (@Nibellion) May 4, 2020

In uscita nel corso del 2021 anche su PS5 e Xbox Series X – oltre che su PC, PS4 e Xbox One – The Lord of the Rings Gollum si propone come un’esperienza singleplayer che mescolerà elementi action, stealth e platform, lungo un’avventura fortemente incentrata sulla narrativa. Permettendoci di esplorare l’immenso immaginario di Tolkien da una prospettiva del tutto inedita, grazie ad un personaggio ambiguo, controverso e dalla profondità difficilmente replicabile in altre opere fantasy. D’altronde Gollum rappresenta la creatura ambivalente per antonomasia, manifestazione stessa della follia, del dualismo e della bramosia più lacerante. Voi cosa ne pensate, le prime immagini in game son riuscite a stuzzicare la vostra curiosità? Scatenatevi nei commenti!