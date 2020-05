Nuove serie tv su Apple TV+ a maggio, arrivano le comedy Trying e Central Park

All’abbondante e variegata offerta di Netflix, Prime Video e Sky si aggiungono le nuove serie tv su Apple TV+ a maggio, oltre ai titoli già disponibili gratuitamente. Le novità sono due comedy che, in apertura e in chiusura del mese, ci portano sulle due sponde dell’Atlantico.

Si è partiti il primo maggio con Trying, creata da Andy Walton e già rinnovata per una seconda stagione. Questa comedy britannica si snoda in otto episodi da trenta minuti e narra i tentativi di Jason e Nikki di avere un bambino. La sinossi ufficiale tratteggia una serie comedy sul crescere, il mettere radici e trovare qualcuno da amare. Perché, come il trailer di Trying già svela, la coppia protagonista scopre di non poter avere figli.

Una volta stabilito di scendere a patti con questa rivelazione potenzialmente devastante, a Jason e Nikki non resta che optare per l’adozione di un bambino. Ed è qui che emerge la vena comica della serie, in virtù della quale vite caotiche, familiari svitati e amici disfunzionali interferiscono coi piani dei protagonisti e mettono a rischio la loro possibilità di adottare.

Il cast della serie, che al debutto ha raccolto perlopiù giudizi positivi da parte di critica e pubblico, costruisce la propria comicità sentimentale grazie alla chimica fra i suoi interpreti principali: Rafe Spall, Esther Smith e Imelda Staunton.

La seconda novità fra le serie tv su Apple TV+ a maggio è Central Park, comedy animata frutto del genio creativo di Loren Bouchard – creatore di Bob’s Burgers –, Nora Smith e Josh Gad. La serie racconta la storia di una famiglia di custodi che, vivendo e lavorando a Central Park, diventa protagonista dell’epico salvataggio del parco e del mondo intero.

La principale peculiarità della serie è la frizzantezza promessa da un cast vocale di star di Hollywood, grazie alle quali prendono forma i tanti momenti musicali di Central Park. Sono le canzoni, infatti, a trasmettere i principali messaggi della storia, incentrata sulla convivenza in famiglia, sui piani malefici di un’antagonista da fiaba e sull’altrettanto fiabesca avventura del vivere New York in questo modo.

Ai personaggi principali di Central Park prestano la voce Kristen Bell (Molly Tillermna), Titus Burgess (Cole tillerman), Daveed Diggs (Helen), Josh Gad, Kathryn Hahn (Paige Tillerman), Leslie Odom Jr. (Owen Tillerman) e Stanley Tucci (Bitsy Brandenham).

Central Park debutta su Apple TV+ il 29 maggio con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana. Come per tutte le altre produzioni originali Apple, anche a questa comedy animata è già stato garantito il rinnovo per una seconda stagione.