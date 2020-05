Monitoraggio sui problemi Fastweb di oggi 4 maggio in Italia con rete che non funziona

Ci sono alcune informazioni da prendere in considerazione in queste ore a proposito dei problemi Fastweb trapelati in mattinata. Insomma, oggi 4 maggio potreste andare incontro ad alcune anomalie sulla linea domestica, un po’ come avvenuto qualche settimana fa secondo le informazioni portate alla vostra attenzione a suo tempo. A dirla tutta, al momento della pubblicazione dell’articolo non ci sono ancora numeri tali da poter parlare di down, ma sarà importante monitorare la situazione nelle prossime ore.

Qualche informazione extra sui problemi Fastweb del 4 maggio

In sostanza, poco dopo le 11 del 4 maggio abbiamo assistito alle prime lamentele da parte di coloro che riscontrano problemi Fastweb. Non si tratta di un vero e proprio down, ma sono numeri che non vanno sottovalutati quelli trapelati tramite Down Detector. In questi minuti non ci sono informazioni a sufficienza per parlare di un eventuale malfunzionamento geolocalizzato o su vasta scala. Altra ragione per tenere gli occhi aperti sulla normale evoluzione dei fatti in mattinata.

Come sempre avviene in questi casi, diventa molto importante raccogliere anche i vostri feedback, nel tentativo di inquadrare al meglio la situazione. Avete riscontrato problemi Fastweb in questi minuti? Se sì, di che tipo? Fateci sapere con un commento a fine articolo, mentre dal canto mio continuerò ad aggiornare l’articolo con le informazioni che verranno alla luce in merito al malfunzionamento di questa mattina. Sperando ovviamente di ricevere nel frattempo eventuali feedback ufficiali.

Aggiornamento ore 11:52. I problemi Fastweb sono ancora oggetto di segnalazioni da parte degli utenti, ma è altrettanto corretto considerare che per ora non ci siano ancora gli estremi per parlare di vero e proprio down. Insomma, la questione è al momento di difficile lettura.