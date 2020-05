Marvel’s Runaways 2 e Jessica Jones su Rai4, il 4 maggio una serata con i supereroi Marvel

Al via Marvel’s Runaways 2 e Jessica Jones su Rai4. Dal 4 maggio, e per tutti i lunedì, il canale 21 del digitale terrestre diventa “serata Marvel”. Si parte alle 21.20 con i giovani eroi che tornano nella seconda stagione di Marvel’s Runaways. A seguire, debutta l’investigatrice Jessica Jones con la prima stagione in prima visione.

Dopo aver scoperto che i loro genitori sono membri della malvagia organizzazione segreta PRIDE, i sei adolescenti protagonisti di Marvel’s Runaways capiscono che la cosa migliore da fare è rimanere uniti, nel bene e nel male, per difendere la giustizia e sopravvivere all’organizzazione occulta che li vorrebbe morti – in particolare il diabolico leader Jonah. Marvel’s Runaways 2 riparte da qui, e continua ad esplorare con la consueta intelligenza e sensibilità tipica della Casa delle Idee diversi temi legati al coming of age come la diversità, la scoperta dell’amore e l’amicizia.

Nata nel 2003 dalla penna di Brian K. Vaughan e dalle matite di Adrian Alphona, la serie a fumetti della Marvel The Runaways ha dato ai lettori più giovani dei modelli in cui potersi identificare. Non sono tutti dotati di super poteri, ma i protagonisti sono dotati di coraggio e determinazione, nonché capaci di fare prodigi grazie a tecnologie extraterrestri e marchingegni magici.

La serie televisiva è stata invece ideata da Josh Schwartz e Stephanie Savage a partire da un soggetto dello stesso creatore del fumetto, Brian K. Vaughan. La storia rimane molto fedele alla versione cartacea ma l’ambientazione si muove all’interno del Marvel Cinematic Universe, lo stesso in cui si trovano i celebri film sugli Avengers, la serie tv Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. e le serie su Daredevil e Jessica Jones.

Nel cast di Marvel’s Runaways 2 tornano i giovani Rhenzy Feliz (Alex Wilder), Lyrica Okano (Nico Minoru), Virginia Gardner (Karolina Dean), Ariela Barer (Gert Yorkes), Gregg Sulkin (Chase Stein) e Allegra Acosta (Molly); mentre nella controparte adulta riconosciamo i volti di Julian McMahon (Nip/Tuk, I Fantastici 4), Annie Wersching (Extant, The Vampires Diaries) e Kevin Weisman (X-Files, Ghost Whisperer).

In seconda serata, debutta invece la prima stagione di Jessica Jones. Protagonista è un ex super eroina tormentata da un passato che vorrebbe dimenticare e affetta da stress post-traumatico. Fin da bambina, Jessica è dotata di una forza sovrumana. Per aiutare le persone più deboli, apre un’agenzia investigativa, la Alias Investigations. Ma l’uomo che l’ha tormentata, Killgrave, è tornato a seminare terrore a Hell’s Kitchen con i suoi incredibili poteri di controllo psichico. Jessica è così costretta risolvere il problema una volta per tutte, prima che il suo misterioso antagonista rovini altre vite.

Ideata da Melissa Rosenberg, Marvel’s Jessica Jones è basata sul celebre e omonimo personaggio Marvel Comics nato nel 2001 dai testi di Brian Michael Bendis e i disegni di Michael Gaydos. Protagonista della serie è Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones; a lei si aggiunge Rachael Taylor e Carrie-Anne Moss. Nel cast anche Mike Colter che interpreta l’indistruttibile Luke Cage; e poi Wil Traval, Eka Darville, Erin Moriarty e David Tennant nel ruolo del misterioso villain.

L’appuntamento con Marvel’s Runaways 2 e Jessica Jones è a partire dalle 21:20 su Rai4.