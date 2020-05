Marco Masini e Francesco Renga cantano T’Innamorerai, il nuovo singolo presto in radio

Torna in radio dopo 27 anni. Marco Masini e Francesco Renga cantano T’Innamorerai a qualche giorno dall’inizio della Fase 2, quella con la quale hanno allentato le misure restrittive per contenere il contagio da Coronavirus.

Il brano fa parte della raccolta celebrativa per i primi 30 anni di carriera di Marco Masini che sono transitati anche per il palco del Festival di Sanremo, nel quale ha gareggiato con Il Confronto.

Il disco è un lungo viaggio di 30 anni attraverso la musica di Marco Masini, che per l’occasione ha voluto circondarsi di numerosi colleghi – e amici – che hanno arricchito l’album nei duetti dei brani più noti dell’artista fiorentino come Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D’Alessio, Jovanotti, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza.

L’attuale emergenza sanitaria ha comportato uno slittamento anche nel tour di Marco Masini, che avrebbe dovuto tenersi nei mesi successivi al Festival di Sanremo. Tutte le date sono quindi rimandate in autunno, anche se ancora non è chiaro quale sarà il futuro prossimo della musica dal vivo, quello del post epidemia.

T’innamorerai, forse non di me,

starai ferma lì

e succederà da sé…da sé

Della libertà degli amici tuoi

te ne fregherai

quando t’innamorerai…vedrai

Sarà bello da guardare

come un poster di James Dean

sarà dolce la paura

sganciandosi i blue jeans sarà grande come il mare

sarà forte come un Dio

sarà il primo vero amore

quello che non sono io

T’innamorerai di un bastardo che

ti dirà bugie

per portarti via da me…

Chi ti difenderà dal buio della notte

da questa vita che non dà

quel che promette

T’innamorerai lo so, certo non di me,

in profondità

che non sai di avere in te…in te

Sarai sola contro tutti

perché io non ci sarò

quando piangi e lavi i piatti

e la vita dice no

un ritardo di sei giorni

che non sai se dirlo a lui

avrai voglia di pensarmi tu che adesso non mi vuoi

T’innamorerai…di me

ma non sarò io…con te

T’innamorerai

quando sarà tardi ormai

E il cielo piangerà, gli mancherà una stella

vai con la tua felicità

sei troppo bella

T’innamorerai…T’innamorerai

T’innamorerai non di me ma t’innamorerai

T’innamorerai t’innamorerai t’innamorerai

Non di me ma t’innamorerai