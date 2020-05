Insomniac pronta a un reveal importante, ma non è Marvel’s Spider-Man 2

Quando si tira in ballo il nome di Insomniac Games si sa che si ha (o avrà) a che fare con un prodotto videoludico di grande spessore. Il team di sviluppo ha infatti saputo costruirsi una reputazione niente male. E lo ha fatto nel corso del tempo, anno dopo anno e produzione videoludica dopo produzione videoludica. L’ultima, in ordine temporale, è stata Marvel’s Spider-Man, il gioco dedicato all’amichevole arrampicamuri della Casa delle Idee.

Un rilancio in grande stile per l’arrampicamuri, che dopo videogiochi non proprio convincentissimi ha finalmente trovato la quadratura grazie alle sapienti mani di Insomniac Games. Ovvio che quindi si aspettino con ansia le prossime mosse dello studio, per capire più che altro quando l’alter ego supereoistico di Peter Parker si paleserà nuovamente. Ma potrebbe volerci più tempo di quanto si possa ipotizzare.

Insomniac Games, Marvel’s Spider-Man 2 è ancora lontano?

I piani di Insomniac Games per quanto concerne il futuro lavorativo sembrerebbero essere già belli che definiti. E la conferma di ciò arriva dai rumor della rete delle ultime ore, che vogliono il team di sviluppo sì al lavoro, ma non sul sequel del gioco dedicato al supereroe Marvel.

Ricordiamo che la carriera di Insomniac Games è stata costellata di successi riscossi grazie a grandissime serie, anche molto diverse da loro. Come Ratchet & Clank e Resistance: dal platform allo sparatutto, il comune denominatore è stato l’apprezzamento della community dei videogiocatori.

E proprio la seconda serie, Resistance, potrebbe essere pronta a un clamoroso ritorno. Dopo l’esordio nel 2006, si ebbero due capitoli nel 2008 e nel 2011. Oltre alle edizioni portatili (2009 e 2012). Poi più nessuna notizia, almeno finora.

Do you feel lucky, punk? pic.twitter.com/8EmQFbDHxa — Insomniac Games (@insomniacgames) May 2, 2020

Il canale Twitter della compagnia ha visto proprio di recente un cinguettio che lascerebbe pochi spazi a dubbi. Resistance parrebbe essere sulla strada del ritorno – verso gli scaffali – sebbene non sia possibile fare stime in merito alle tempistiche. Che sia destinato a essere parte integrante della line up di lancio di PS5, così come il capostipite lo fu per PS3?

Fonte