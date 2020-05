In Italia le patch di maggio sui Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e

La linea dei Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e si aggiorna in Italia con l’aggiornamento G97xFXXS5CTD1, comprensivo della patch di sicurezza di maggio. La distribuzione è stata avviata in modalità OTA (Over-The-Air), ed è in dirittura d’arrivo a bordo di tutti gli esemplari coinvolti. Si tratta di un pacchetto dal peso comunque contenuto, che dovrebbe limitarsi ad integrare le ultime patch di sicurezza concepite dal colosso di Mountain View, e poi puntellate a dovere dal produttore asiatico per i propri dispositivi nell’ambito della One UI 2.1. Il registro delle modifiche, infatti, non rivela altri particolari, ed abbiamo, dunque, ragione di credere che il firmware G97xFXXS5CTD1 non regali altre novità ai Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e.

Chi lo desidera, potrà procedere all’installazione manuale tramite il tool non ufficiale Odin (a patto di sapere a cosa esattamente si va incontro con procedure del genere, consigliate solo agli utenti più esperti) scaricando il pacchetto dati per il Samsung Galaxy S10 Plus e S10e (manca ancora quello per il Samsung Galaxy S10, ma immaginiamo sia ormai questione di ore prima che venga reso disponibile).

Per il resto, non appena vi sarà notificata la disponibilità dell’aggiornamento con la patch di sicurezza di maggio, procedete pure all’installazione sul vostro Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e, avendo però cura che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50%. Non è richiesto il ripristino ai dati di fabbrica, per cui potreste comunque optare nel caso in cui vogliate partire da una situazione pulita da scorie di installazioni pregresse (magari negli ultimi tempi avete notato dei rallentamenti insoliti, ed è questa la giusta occasione per rimettere in sesto il vostro Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e). Se qualcosa non vi fosse chiaro, non esitate a contattarci attraverso il box dei commenti in basso.