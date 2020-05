Il futuro di CoD Warzone fa rima con Duo: le promesse della Stagione 4

Con il soft reboot di Modern Warfare, CoD Warzone ha saputo rilanciare con maestria e una buona dose di buon senso il franchise di Call of Duty. L’ultimo capitolo della saga sparacchina e la relativa Battaglia Reale gratuita – da scaricare come free-to-play su PlayStation 4, Xbox One e PC – hanno infatti riscosso un grande successo sia di critica che di pubblico, con milioni di giocatori ad affollarne i server quotidianamente. Merito del publisher Activision e soprattutto degli sviluppatori di Infinity Ward e Raven Software, che hanno confezionato due esperienze assolutamente imperdibili per tutti gli appassionati di sparatutto in prima persona.

Non solo, entrambe le produzioni vengono periodicamente aggiornate a colpi di patch e update gratuiti, ad uso e consumo dei fan, che possono così avere a disposizione contenuti sempre nuovi e mai visti prima. Ultimo esempio è la Stagione 3 iniziata da pochissimo, così come le recenti dichiarazioni del team di sviluppo per la Stagione 4, ed in particolare per quella che interesserà CoD Warzone, considerata una vera e propria fucina in continua evoluzione, capace di offrire un’esperienza decisamente dinamica. Non a caso, come riportato sulle pagine del portale GamerGen, i ragazzi di Raven vogliono ascoltare e poi soddisfare le richieste della community, andando ad inserire una modalità Duo nel loro videogame.

A confermarlo è nientemeno che Amos Hodge, Creative Director presso la compagnia, nel corso di una luna intervista concessa al sito d’Oltralpe:

Abbiamo i Duo in Plunder, ma non so dirvi per adesso in quale fase si trovino, abbiamo alcuni bug da risolvere in merito. Ma stiamo ascoltano la community. Se ci fate caso lo abbiamo pubblicato con solo i Trio, poi abbiamo aggiunto Solo e Quad, quindi troveremo un momento in cui aggiungere i Duo in futuro. Semplicemente non c’è una precisa tempistica che posso offrirvi ora, ma i Duo arriveranno.

Pare quindi probabile che sarà proprio la Stagione 4 di CoD Warzone a regalare agli appassionati la modalità Duo, mentre è ormai confermato che il Battle Royale approderà in futuro anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft, quindi le attesissime PlayStation 5 e Xbox Series X.