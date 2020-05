Guida Pokémon GO alle Sfide di Kanto: come catturare Mewtwo fino all’8 maggio

Il successo di Pokémon GO non conosce barriere. Nonostante l’allarme da Coronavirus, gli sviluppatori di Niantic Labs sono riusciti ad adattare l’esperienza del loro titolo mobile in realtà aumentata per renderla giocabile anche da casa, ad uso e consumo di tutti gli Allenatori là fuori che continuano ad affollare i server di questa produzione dedicata ai mostriciattolo tascabili di casa Nintendo, sulla cresta dell’onda da ormai quasi tre anni. Le ultime novità fanno allora rima con le sfide per la ricerca a tempo di Kanto, che saranno attive fino alle 13:00 italiane del prossimo 8 maggio. Completandole, avrete diritto a diverse ricompense, così come vi sarà data la possibilità di incontrare e di conseguenza catturare un esemplare di Mewtwo dotato di mossa Psicobotta. Di seguito, una piccola guida che possa aiutarvi nell’impresa.

Pokémon GO, come catturare Mewtwo con Psicobotta

Prima di tutto, è importante ricordare che nel corso dell’intera ricerca a tempo di Pokémon GO saranno attivi tutta una serie di bonus. I Pokémon selvatici originari della regione di Kanto – pensiamo a Venonat e Chansey -, ad esempio, appariranno con maggior frequenza, così come saranno disponibili per lottare nei raid. Dalle uova da 7 Km, si andranno poi a schiudere Venonat, Machop, Onix, Lickitung, Tangela, Scyther, Pinsir, Lapras ed Eevee, mentre avrete pure l’occasione di incontrare un Pikachu speciale con il cappello di Charizard e Venonat cromatico. Saranno anche attivi i bonus doppi PE da cattura, doppi PE da raid e doppi PE da schiusa.

Entrando nel vivo dell’evento, sappiamo che la ricerca a tempo di Kanto è composta da 8 set di sfide, ognuno suddiviso in tre missioni da completare per ricevere le relative ricompense:

Set di sfide 1

Cattura 3 Pokémon di tipo Erba, Acqua o Fuoco (10 Pokeball)

Scatta un’istantanea di un Pokémon di tipo Coleottero (5 Baccananas)

Cattura 1 Pokémon di tipo Roccia (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: Incontro con Onix, 1 Caramella Rara, 2 Baccalampon dorate

Set di sfide 2

Combatti in un Raid (incontro con Clefairy)

Trasferisci 3 Pokémon (10 Super Pozioni)

Cattura 1 Pokémon di tipo Acqua (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: incontro Starmie, 1 Caramella Rara, 2 Baccalampon dorate

Set di sfide 3

Fai evolvere 3 Pokémon (3 Greatball)

Fai schiudere 1 uovo (incontro con Snorlax)

Cattura 1 Pokémon di tipo elettrico (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: incontro con Raichu, 1 Caramella Rara, 2 Baccalampon dorate

Set di sfide 4

Dai una sorpresa a un amico (incontro con Gastly)

Invia un regalo a un amico (incontro con Dratini)

Cattura 1 Pokémon di tipo Erba (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: incontro con Tangela, 1 Caramella Rara, 2 Baccananas d’argento

Set di sfide 5

Guadagna 1 Caramella camminando con un amico (10 Ultraball)

Fai 3 ottimi lanci (incontro con Chansey)

Cattura 1 Pokémon di tipo Veleno (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: incontro con Weezing, 1 Caramella Rara, 2 Baccalampon dorate

Set di sfide 6

Scatta un’istantanea di 1 Pokémon di tipo Spettro (incontro con Hitmonchan)

Cattura 1 Pokémon di tipo Lotta (incontro con Lapras)

Cattura 1 Pokémon di tipo Psico (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: incontro con Alakazam, 1 Caramella Rara, 2 Baccananas d’argento

Set di sfide 7

Potenzia 1 Pokémon sei volte (1 TM Caricato)

Combatti con un altro allenatore (1 Pezzo Stella)

Cattura 1 Pokémon di tipo Terra (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: incontro con Nidoking, 1 Caramella Rara, 2 Baccananas d’argento

Una volta completati tutti i sette set sfida precedente, andrete a completare automaticamente l’ottavo set di sfide della ricerca a tempo di Kanto ottenendo subito ben 9000 punti esperienza per crescere di livello. La ricompensa finale consisterà quindi in 10 Caramelle Rara e in un incontro con Mewtwo già dotato di mossa Psicobotta, da catturare e aggiungere alla vostra collezione in Pokémon GO. Avete già lucidato la vostra fedele PokéBall?