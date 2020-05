Blue Monday è il nuovo singolo di Jacopo Ottonello con il video girato in casa

Blue Monday è il nuovo singolo di Jacopo, disponibile in radio da venerdì 1 maggio; disponibile su YouTube anche il video ufficiale che Jacopo ha voluto realizzare pur trovandosi in isolamento in casa, come tutti.

Il video ufficiale di Blue Monday di Jacopo è stato girato in verticale con un cellulare, come fosse una lunga storia Instagram. Racconta la quotidianità di Jacopo in casa: si trova con la sua famiglia e con la sua fidanzata, tra le mura domestiche e condivide una serie di momenti della vita quotidiana.

“Ho voluto che il video del nuovo singolo fosse così, semplice e naturale, perché ci tenevo a far vedere come trascorro tutti i miei giorni a casa, sperando di tornare al più presto alla normalità“, racconta Jacopo che ringrazia tutti i suoi “figuranti” d’eccezione: papà Roberto, mamma Cinzia, sua sorella Greta e la sua ragazza.

“Ci tengo a ringraziare di cuore le persone che hanno partecipato a questo video: mio padre Roberto, l’uomo grazie al quale mi sono innamorato della musica, mia madre Cinzia e mia sorella le donne più importanti della mia vita. E infine Greta, l’altra donna della mia vita, la mia metà, la mia compagna di viaggio, la mia migliore amica, la mia spalla , insomma il mio amore grande“.

Blue Monday fa parte dell’album Colori che Jacopo ha rilasciato dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. In Colori ci sono 7 tracce: Cuore Di Mare, Luce E Cenere, Blue Monday, Di Sabato Sera, E Invece, Se Parlo Di Te e Disinnescare.

Ma guarda che non serve che mi giudichi

Se ti farò la guerra è per vederti gli occhi lucidi

A volte siamo simili

E a volte sono blu

Odio quando perdo le tue cose nelle mie

Come i respiri in mezzo alle bugie

So che se piove cerchi l’estate

Ma vorrei farti amare il temporale

Vieni via con me che ti bacio sotto i nomi delle vie

Basta con le poesie

Lo so che non saremo come gli altri

E che non piacerò mai a tuo padre



Ma guarda che non serve che mi giudichi

Se ti farò la guerra è per vederti gli occhi lucidi

A volte siamo simili

A volte sono blu come un lunedì



Amo quando lasci le tue cose a casa mia

Prima di andare via

Tanto so che poi ritorni indietro

Come le onde quando sbattono al cielo

Tu che non vuoi che ti regalo i fiori ed io

Che non so dire mi dispiace



Ma guarda che non serve che mi giudichi

Se ti farò la guerra è per vederti gli occhi lucidi

A volte siamo simili

E a volte siamo soli e non sei tu

Ma ti ricordi quando noi due siamo stati ossigeno

E non serviva dircelo



A volte siamo simili

E i giorni sono inutili

A volte sono blu come un lunedì

Ma tu non pensi che sia divertente

Camminare sempre sopra il bordo di noi due

Mentre io mi rendo conto che non cambia niente

Vedo meglio con le luci spente



Ma guarda che non serve che mi giudichi

E in fondo sei più bella quando hai gli occhi tutti lucidi

A volte siamo simili

A volte siamo soli e non sei tu

E ti ricordi quando noi due siamo stati ossigeno

Ma restavamo in bilico

Adesso respiriamoci che i giorni sono attimi

A volte sono blu come un lunedì

Ma guarda che non serve che mi giudichi

E in fondo sei più bella quando hai gli occhi tutti lucidi

I giorni sono attimi

Ma non è più così blu questo lunedì