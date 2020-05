Batwoman verso il finale con un nuovo villain, i fan di Gabriel Mann gongolano per il nuovo promo

Tutto è pronto per il gran finale di Batwoman in cui, secondo quanto rivelato da Camrus Johnson, ci sarà “una grande rivelazione, una grande sorpresa, un grande svolta. È qualcosa che non ho mai considerato, e anche se non voglio dire troppo, è davvero fantastico, quindi sono entusiasta di vedere come tutti reagiranno ad esso”, ma cosa sarà di preciso? La serie dovrebbe concludersi con l’episodio numero 20 in onda il prossimo 18 maggio ma, fino ad allora, i fan avranno modo di gongolare con il ritorno di Gabriel Mann in versione villain.

Chi ha seguito la prima stagione di Batwoman conosce molto bene il folle Tommy Elliot che ha fatto il suo debutto nel terzo episodio mostrando sin da subito il suo astio per Bruce e il suo Batman. Proprio grazie all’intervento di Kate, Tommy è finito ad Arkham da dove uscirà presto, almeno secondo quanto si evince dal nuovo promo rilasciato qualche ora fa alla conclusione dell’episodio numero 18 in onda domenica negli Usa.

ATTENZIONE SPOILER!

Gabriel Mann è tornato in Batwoman nell’episodio della scorsa settimana rivelando anche che proprio il suo Tommy sia l’assassino di Lucius Fox, il padre di Luke (Camrus Johnson). Proprio quest’ultimo, sarà a suo modo, protagonista del ritorno di Tommy sotto le mentite spoglie di Hush, il terribile villain di Batman.

Ecco il promo del prossimo episodio:

Nell’episodio 18 in onda qualche ora fa, Alice (Rachel Skarsten) e Mouse (Sam Littlefield) hanno stretto un accordo con Tommy: la fuga da Arkham con una nuova faccia in cambio del diario di Lucius, che conteneva un metodo sicuro per sconfiggere Batman nel caso in cui il suo vestito fosse caduto nelle mani sbagliate.

Shit Hush looks really good!! He may actually end up being our main villain of the season!! 🤯🤯 #Batwoman pic.twitter.com/ETmdZ6B6zS — Daren/INFOTEX (@INFOTEXYT) May 4, 2020

La sinossi del prossimo episodio dal titolo “A Secret Kept From All the Rest” recita: quando i membri dell’intelligence di Gotham iniziano a scomparire, il comandante Kane (Dougray Scott), Sophie (Meagan Tandy) e i corvi vanno alla ricerca della più recente minaccia omicida alla città. Nel frattempo, Kate è consumata dal tradimento di qualcuno e inizia a mettere in discussione la lealtà di tutti coloro che la circondano proprio quando ne ha più bisogno. Quando Luke e Julia (guest star Christina Wolfe) scompaiono, Batwoman deve fare affidamento su Mary (Nicole Kang) e su un ex nemico per la sua missione di salvataggio.

Inutile dire che i fan hanno già perso la testa per il nuovo villain, il primo ufficiale dopo Alice se vogliamo, e tutto questo ad un passo dal finale che, rimaneggiato per via dell’emergenza Coronavirus, potrebbe essere ancora più sorprendente.